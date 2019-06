Amici | bomba internazionale | l' ex concorrente della De Filippi che ha sfondato in America

Ballando con le stelle e il collegamento con Amici : la verità di Milly Carlucci. Bomba in tv : Il famoso collegamento tra Milly Carlucci e Maria De Filippi in diretta nei rispettivi programmi (Ballando con le stelle e Amici) si farà o non si farà? A sentire la conduttrice del programma di Raiuno la risposta è sì. Anche se non si sa ancora quando e in quale puntata dell'appuntamento del sabato