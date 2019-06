Ambiente | l’Ordine dei Medici | “Dati i sentieri drammatici | bisogna garantire il diritto

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) “I dati che emergono dall’ultimo Rapporto, in particolare quelli relativi all’area di Taranto, sonoe non possono essere ignorati. Non possiamo, come, come cittadini, rimanere indifferenti: va data una risposta, subito. Ilfondamentale alla SALUTE, del quale, come Ordine dei, siamo garanti, non può essere compresso da nessuna istanza sociale, e neppure da quella, pur nobilissima, delal lavoro”. Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) Filippo Anelli commenta i risultati del quinto Rapporto, studio epidemiologico delle aree del Paese esposti a rischio da inquinamento, promosso e finanziato dal ministero della SALUTE, pubblicato on line da ‘Epidemiologia e prevenzione’, rivista dell’Associazione italiana di ...

