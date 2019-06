Ambiente | anche gli animali soffrono per lo smog e gli uccelli sono “sentinelle”

Fumo - Lilt Milano : raddoppia tra i giovani - ma fa male anche all’Ambiente : In Italia i giovani fumatori abituali sono più che raddoppiati, mentre i consumatori occasionali sono aumentati del 60% rispetto allo scorso anno. Parte da questi dati dell’Istituto superiore di sanità la nuova strategia della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Milano, che vuole convincere i ragazzi ad abbandonare il pacchetto puntando sulla sensibilità della ‘generazione Greta’ per l’ambiente. Perché “un ...

Energia rinnovabile - crescita in calo dopo 12 anni. Rallentano anche investimenti - LegAmbiente : “A rischio obiettivi 2030” : Per la prima volta dopo 12 anni nel 2018 in Italia è calata la crescita di Energia pulita, prodotta da solare, eolico, bioenergie, e procedono a passo lento anche gli investimenti nel settore. Tutto ciò mette a rischio gli obiettivi al 2030 per il nostro Paese che, paradossalmente, si conferma tra le nazioni con le maggiori opportunità sul fronte delle rinnovabili grazie a risorse fossil-free diffuse e differenti da nord a sud. Oggi sono circa ...

Raffineria di Milazzo - ammesse più di 200 parti civili al processo ai tre manager : anche il ministero dell’Ambiente : Sono più di 200 le parti civili ammesse al processo che vede imputati gli ultimi tre direttori della Raffineria di Milazzo. Tra queste anche il ministero dell’Ambiente, oltre ad associazioni ambientaliste, comuni e persone fisiche. Il giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Antonio Orifici, ha anche autorizzato la citazione in giudizio come responsabile civile della Raffineria. Disastro colposo e getto pericoloso di ...

Fa bene al corpo e anche all’Ambiente ecco il Plogging : lo sport che unisce la raccolta dei rifiuti alla corsa : Cosa c’è di meglio che un po di sana attività sportiva e fare qualcosa di positivo per l’ambiente? Sarà la domanda che si sono posti in Svezia quando hanno inventato questa attività sportiva: il Plogging, che consiste essenzialmente nella raccogliere dei rifiuti mentre si corre. In Italia si appresta a partire il Plogging più lungo – più di 700 Km – del Paese che si terrà dal 4 al 10 maggio con l’evento Keep Clean and Run+ che ...