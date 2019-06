Allerta Meteo Veneto | confermato lo stato di criticità per forti temporali

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile delcomunica, in aggiornamento rispetto a ieri, che non sono in corso avvisi diper rischio idrogeologico idraulico e che per il pomeriggio di oggi e domani non sono attese precipitazioni piovose significative. Ciò premesso, sulla base del bollettino di vigilanzarologica regionale emesso oggi alle ore 13, tenuto conto che nelle ultime 24 ore non si sono registrate precipitazioni piovose significative valuta che per oggi 6 giugno 2019 livello diordinarie per rischiogialle) in Vene-A Alto Piave e per domani 7 giugno si prevede l’assenza di fenomeni significativi e nessuna. Permane il livello 2 (attenzione rinforzata), in base al BollettinoDolomiti, per le precipitazioni previste per quanto riguarda il Comune di Borca di Cadore. Le previsionidell’Arpav ...

