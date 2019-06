Allerta Meteo Estofex per il Nord Italia | attenzione a grandine di grandi dimensioni

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019)– Un’ampia fascia dell’Europa è inper violenti fenomeni di maltempo, secondo(European Storm Forecast Experiment). Particolarmente colpito il settore orientale del continente, già interessato nei giorni scorsi da fenomeni estremi. Tra i tanti livelli dispiccano sicuramente quelli di livello 2 emessi per ildella Serbia, il sud dell’Ungheria e le aree circostanti principalmente perdie in misura minore, forti raffiche di vento, nubifragi e tornado e per la Russia meridionale e l’Ucraina principalmente per nubifragi edie in misura minore, forti raffiche di vento. Livello di1 per il, principalmente perdie nubifragi e in misura minore, forti raffiche di vento. Tutte le allerte si intendono valide fino alle 8 (orana) di domani, ...

