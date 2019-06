Allarme nei cieli, aereo non risponde: decolla caccia dell’Aeronautica e lo scorta al confine

Un caccia Eurofighter Typhoon dell’Aeronautica Militare in servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale si è dovuto alzare rapidamente in volo nelle scorse ore dopo che un velivolo civile ha perso i contatti radio con le torri di controllo e non rispondeva ai richiami. Il cosiddetto scramble, l'ordine di decollo immediato, è scattato nel pomeriggio di mercoledì alla base aerea di Istrana, nel Trevigiano, sede del 51° Stormo dell'Aeronutica Militare dove è sempre in allerta una coppia di caccia per queste evenienze. Dopo aver constatato che l'aereo aveva perso ogni contatto radio con gli operatori addetti al controllo del traffico aereo, il CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente NATO responsabile nell'area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aeree (COA) di Poggio Renatico e gli altri enti deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale ha dfato il via libera al decollo