blogo

(Di giovedì 6 giugno 2019) Andrà in ondaa partire dalle 21:35 il quarto appuntamento con il nuovo music game di Canale 5, All Togehter Now. Condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, il programma musicale prodotto da Endemol Shine Italia vedràarrivare in studio nuovi protagonisti, che si sfideranno per contendersi il premio finale da 50 mila euro sottoponendosi al giudizio del 'muro umano' composto da ben 100 giurati.Dopo Giovanni Vernia e Paolo Jannacci, ospiti la scorsa settimana,arriverà ad AllNow un personaggio assai discusso e particolare: Gianluca Vacchi. I protagonisti però rimarranno sempre i concorrenti in gara, 'sopravvissuti', lo ricordiamo, alla severa selezione di Roberto Cenci, direttore artistico e regista del programma, avvenuta nei mesi scorsi. Dove vedere AllNow Come sempre, AllNow sarà anche visibile online. Il programma, ...

SerieTvserie : All Together Now, le anticipazioni della puntata di questa sera giovedì 6 giugno - tvblogit : All Together Now, le anticipazioni della puntata di questa sera giovedì 6 giugno -