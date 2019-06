Alessio Boni diventa il padre della Vespa in Enrico Piaggio un sogno italiano casting a Pisa per la nuova miniserie di Rai 1 : Enrico Piaggio un sogno italiano, casting a Pisa il prossimo 12 giugno a Pisa. Continua il momento d’oro di Alessio Boni, che dopo La Compagnia del Cigno e Il Nome della Rosa (fresco della candidatura ai Globi d’Oro 2019) interpreterà il delicato ruolo di un mito della storia italiana, Enrico ...

Casting per una serie TV per la RAI con Alessio Boni e progetti di 'Teatro di Documenti' : Casting aperti per la ricerca di comparse per una serie TV prodotta da Moviheart in sinergia con RAI Fiction, e per la ricerca di attori e attrici per alcune produzioni del Teatro di Documenti di Roma per la prossima stagione teatrale. Enrico Piaggio, un sogno italiano Per la realizzazione di una importante serie televisiva dal titolo Enrico Piaggio. Un sogno italiano, incentrata sulla vita del noto imprenditore, sono attualmente aperte le ...

Alessio Boni - da La compagnia del cigno 2 a Enrico Piaggio e Giorgio Ambrosoli : Dopo il grande successo di pubblico che è stato La compagnia del cigno e dopo aver preso parte all’ambiziosa produzione de Il nome della rosa, Alessio Boni non ha nessuna intenzione di riposarsi: l’attore originario della provincia di Brescia è infatti in procinto non solo di girare la seconda stagione de La compagnia ma anche di trasformarsi in Enrico Piaggio, l’industriale dell’omonima fabbrica che inventò e costruì la ...

Alessio Boni da Enrico Piaggio a La Strada di Casa e La Compagnia del cigno : l’attore protagonista della nuova stagione Rai : Se in questa stagione televisiva che si è appena conclusa abbiamo avuto modo di vedere Lino Guanciale ovunque, o quasi, sembra che nella prossima sarà Alessio Boni protagonista indiscusso in Rai. L'attore sta lavorando sodo in queste settimane districandosi tra cinema e tv e i suoi fan avranno modo di ritrovarlo già dal prossimo autunno sulla rete ammiraglia della televisione pubblica e non solo. Nelle scorse settimane, Alessio Boni è stato ...

La compagnia del Cigno 2 anticipazioni - Alessio Boni ci sarà? Parla l’attore : La compagnia del Cigno seconda stagione, le prime novità sulla serie TV di Rai 1 Iniziano ad arrivare anticipazioni su La compagnia del Cigno 2! La serie TV di Rai 1 ha conquistato il pubblico con la sua trama. I protagonisti sono sette ragazzi che studiano presso il Conservatorio di Milano. Ognuno di loro suona […] L'articolo La compagnia del Cigno 2 anticipazioni, Alessio Boni ci sarà? Parla l’attore proviene da Gossip e Tv.

Alessio Boni : «Tutte le volte che sono morto» : Alessio Boni Alessio BoniAlessio BoniAlessio BoniAlessio BoniAlessio BoniAlessio BoniAlessio BoniAlessio BoniQuesto articolo è stato pubblicato sul numero 17 di Vanity Fair, in edicola fino all’1 maggio 2019 «Non ha idea delle bretelle che ho preso, un labirinto era più facile». La vita di Alessio Boni si svolge spesso in «ufficio», la sua auto, mentre attraversa l’Italia spostandosi tra set e teatri. Chilometri che filano con il vivavoce ...

TULIPANI DI SETA NERA : LORELLA CUCCARINI - ELENA SOFIA RICCI E Alessio Boni TRA I PROTAGONISTI DELLA DODICESIMA EDIZIONE : Cresce l’attesa per la 12^ EDIZIONE di TULIPANI di SETA NERA, il Festival Internazionale di cortometraggi a tema dedicato al sociale istituito dall’Associazione Università Cerca Lavoro con il sostegno di Regione Lazio e Roma Lazio Film Commission. Madrina DELLA kermesse, uno dei personaggi più amati dello spettacolo italiano, LORELLA CUCCARINI, che nel corso DELLA serata finale del 5 maggio riceverà il Premio Sorriso ...

Alessio Boni : vita privata - età - moglie e figli. Chi é l’attore di fiction : Alessio Boni: vita privata, età, moglie e figli. Chi é l’attore di fiction Carriera e biografia, chi è Alessio Boni Alessio Boni è nato il 4 Luglio 1966 nei pressi del Lago d’Iseo da padre artigiano e madre casalinga. All’età di 14 anni inizia a lavorare con il padre come piastrellista in provincia di Bergamo. A 20 anni si trasferisce a San Diego, in California, dove per mantenersi lavora come cameriere, pizzaiolo e baby sitter. Inizia a ...

Al Teatro Alighieri il Don Chisciotte di Cervantes con Alessio Boni e Serra Ylmaz : LA LINEA DEL Teatro - Ravenna Teatro offre ai residenti delle Circoscrizioni Nord e Sud del Comune e Alfonsine l'opportunità di assistere agli spettacoli de La stagione dei teatri usufruendo di un ...