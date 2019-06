Al via MICADO | il progetto europeo per il monitoraggio dei rifiuti radioattivi

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) Standardizzare la gestione dei, a partire dalla loro caratterizzazione non distruttiva fino al trasporto, stoccaggio ein tempo reale. E’ questo l’obiettivo del(Measurement and Instrumentation for Cleaning And Decommissioning Operations), partito il 3 giugno, grazie a un finanziamento Euratom, e alla sinergia tra 8 partner europei con solida esperienza nel campo dei, delle tecniche nucleari, dell’elettronica e dell’informatica. I partner italiani, oltre all’INFN che porta le competenze su nuove tecniche di rivelazione delle radiazioni, sono CAEN, azienda con 40 anni di esperienza nel campo dell’elettronica nucleare e capofila del, ed ENEA che possiede competenze specifiche sui materiali e sulle tecniche per la loro gestione. I partner internazionali sono ORANO e CEA per la Francia, ...