Al via le giornate dell’Energia di Trevi

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) Si aprono domani, 7 giugno 2019, alle 12 nella cornice di Villa Fabri a(PG), le “dell’Energia” giunte quest’anno alla terza edizione.ormai può essere definiti la “Cernobbio” umbra della transizione energetica per le grandissime imprese presenti e per quelle dell’economia circolare. L’appuntamento è promosso dal World Energy Council Italia e da Globe Italia – Associazione nazionale per il clima nazionale in collaborazione con AICP-Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari e la LUISS – School of Government. Quest’anno l’evento è anche inserito negli appuntamenti del Festival Asvis dello Sviluppo Sostenibile 2019. Asi parlerà di sostenibilità, impresa, sviluppo sostenibile e di come rispondere alle istanze della “generazione Greta Thunberg”. Si alterneranno ospiti ...

Roma : #MetroA, al via i lavori di rinnovo dell'infrastruttura. A giugno e luglio stop parziali solo nei weekend: nelle gi… - maslarussa : RT @Direzione_Nord: Siamo pronti per cominciare la prima delle due giornate di #FuturoDN? Vi aspettiamo dalle ore 10 in via Maroncelli 14 a… - Direzione_Nord : Siamo pronti per cominciare la prima delle due giornate di #FuturoDN? Vi aspettiamo dalle ore 10 in via Maroncelli… -