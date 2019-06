Addio alla vecchia carta di identità | arriva un nuovo modello anti frode

Gossip - Francesco Monte conferma l'Addio alla Salemi : 'Il nostro viverci non c'è più' : A qualche ora di distanza dal post con il quale Giulia Salemi ha annunciato la loro rottura, Francesco Monte ha deciso di confermare il tutto con un breve messaggio pubblicato su Instagram. Oltre a chiedere rispetto per la sua privacy, l'ex concorrente del Grande Fratello ha fatto sapere che tra lui e l'influencer c'è molto affetto, nonostante la loro favola non abbia avuto il lieto fine che entrambi speravano. Il post di Monte sulla rottura con ...

Gazzetta : oggi l’Addio tra Sarri e il Chelsea e domani sarà ufficiale alla Juve : Sulla Gazzetta i due step che ancora separano Sarri dalla Juventus. Fino ad oggi, scrivono Filippo Conticello e Fabiana Della Valle, il club di Agnelli hanno lavorato in sordina per mettere insieme i pezzi del puzzle affinché si incastrassero tutti più o meno nello stesso tempo. Venerdì Sarri ha esposto alla zarina del Chelsea Marina Granovskaia la sua volontà di lasciare i Blues, oggi si aspetta un comunicato ufficiale del club di Abramovich ...

RISIKO UE/ Addio alla Merkel : un obiettivo possibile con Macron e Sánchez : Il governo sembra isolarsi nel RISIKO delle nomine, invece avrebbe molte carte da giocare. Innanzitutto per tagliare fuori la Merkel

FABIANO VITUCCI È MORTO - Addio EX UOMINI E DONNE/Nel 2015 corteggiò Valentina Dallari : FABIANO VITUCCI è MORTO all'età di 29 anni a causa di un incidente in moto, ADDIO al corteggiatore di UOMINI e DONNE: lutto sui social.

Con Silicon Valley 6 HBO dice Addio alla serie - meno episodi per la sesta ed ultima stagione : Un'altra serie della HBO si prepara a salutare il pubblico: la rete ha annunciato che Silicon Valley 6 sarà l'ultima stagione della serie e sarà più breve delle precedenti. Come accade di consueto quando c'è incertezza sul rinnovo di una serie per un'intera nuova stagione, si opta per un capitolo finale dall'ampiezza ridotta rispetto ai precedenti. Anche nel caso di Silicon Valley, HBO ha deciso di concedere pochi episodi finali perché la ...

Favignana può pescare solo 100 tonni. “Addio alla mattanza - ora chiudiamo” : Le reti sono state calate poco meno di un mese fa, pronte a catturare i pesci che il raìs e i suoi uomini avrebbero ucciso a metà giugno durante la mattanza, un rito antico di secoli. ...

Dopo l'Addio alla Roma - De Rossi vola a Tokyo con Sarah Felberbaum : Il calciatore giallorosso ora è in Giappone con sua moglie e lontano dalle accuse di essere contro Totti

L’Addio di De Rossi alla Roma visto sui social network : L’ultima bandiera del calcio italiano ha salutato. È stato questo il pensiero che ha accomunato in questi giorni i calciofili di fede Romanista e non. Daniele De Rossi lascia la Roma, ma probabilmente è ancora presto per appendere gli scarpini al chiodo definitivamente. Quello che è emerso tra comunicati ufficiali, fuga di messaggi vocali e […] L'articolo L’addio di De Rossi alla Roma visto sui social network è stato realizzato da Calcio e ...

Odissea bancaria - dopo 41 anni costretto a dire Addio alla BNL : alla fine la BNL ce l’ha fatta, ha vinto! Da oggi mi attiverò per tentare di chiudere il conto che ho da decenni, lottando per cercare di perdere meno risparmi possibile.Ma penso sia il caso di raccontare questa storia lunga 41 anni, sperando che serva almeno ad aprire un’inchiesta interna per cercare di salvare altri correntisti dal mio supplizio. I fatti. La BNL è la banca nella quale ho aperto a 18 anni il mio ...

Intesa Sanpaolo - dal 4 giugno Addio alla chiavetta di plastica : cosa fare : Tra pochi giorni non sarà più utilizzabile: per fare acquisti e utilizzare i servizi della banca on line basterà accedere...

Caccia alla spia in The 100 6×05 : Addio Clarke - benvenuta Josephine (promo 6×06) : Josephine si mostra a 360° nell'episodio di The 100 6x05. Abbandonate le vesti di Clarke, per Eliza Taylor comincia una dura prova recitativa che probabilmente abbraccerà buona parte dell'arco narrativo di questa stagione. Non è più l'eroina compassionevole che abbiamo conosciuto finora; è diventata una persona opposta, espansiva e manipolatrice. Mandata in missione tra gli amici di Clarke per spiarli, c'è da dire che Josephine si lascia ...

Luigi Di Maio - il retroscena sul processo nel M5s. Ipotesi estrema : il referendum e l'Addio alla Lega : La resa dei conti nel Movimento 5 Stelle e il processo a Luigi Di Maio leader potrebbe concludersi con un colpo di scena. Il retroscena del Corriere della Sera sulla imminente riunione con deputati e senatori grillini, in programma oggi, riferisce della volontà del vicepremier di sottoporre il propr

Il Milan non è una ‘questione di soldi’ - Gattuso si dimette : il mercato low cost alla base dell’Addio : Gattuso ha deciso di dimettersi dall’incarico di allenatore del Milan. L’ex centrocampista rossonero rinuncia a 2 anni di contratto: il mercato ‘low cost’ alla base dell’addio L’accesso alla Champions League mancato all’ultima giornata, 68 punti conquistati come nessuno negli ultimi 6 anni, l’appoggio incondizionato dei giocatori e della maggioranza della tifoseria: tutto questo non è ...

De Rossi dice Addio alla sua Roma. L'abbraccio di Totti e Bruno Conti commuove : Una cerimonia commossa ma sobria. Così l’Olimpico ha accolto l’addio alla maglia giallorossa di Daniele De Rossi. Dopo la fine del match Roma-Parma, compagni e staff di squadra si sono disposti a centrocampo per salutare il numero 16.Avvolto dal calore della tifoseria, De Rossi ha abbracciato Pellegrini, Florenzi e Claudio Ranieri, ricevendo poi un premio dalle mani di Francesco Totti e di Bruno Conti, palesemente ...