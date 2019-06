5G Vodafone in Italia | cos' è | quali città sono coperte e quanto costa

gqitalia

(Di giovedì 6 giugno 2019)annuncia l'arrivo del 5G incon la copertura di 5: Milano (e 28 comuni dell’area metropolitana lombarda), Roma, Torino, Bologna e Napoli, con l'obiettivo di arrivare in altre 100e località turistiche entro il 2021. Se fino ad oggi il 4G ci ha consentito di avere più velocità per smartphone e tablet, il prossimo salto evolutivo sarà pensato per permettere la connessione di miliardi di dispositivi alla stessa rete, consentendo l'esplosione definitiva dell'Internet of Things e dell'infrastruttura delle smart city, fin qui soltanto abbozzata. «Il 5G apre la strada a una nuova era di servizi per lo sviluppo digitale del Paese. Servizi per i consumatori, per i cittadini e per le imprese, che espanderanno le possibilità dei singoli e delle comunità e renderanno possibili nuovi e più efficienti modelli di business», ha dichiarato Aldo Bisio, amministratore delegato ...

