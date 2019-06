X-Men | Dark Phoenix | 5 storie per conoscere meglio i mutanti Marvel in vista del nuovo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Nei primi anni 60, allaComics, Stan Lee e Jack Kirby rivoluzionano con successo la figura del supereroe. La prospettiva dei superpoteri si ribalta: questi possono essere visti come una circostanza indesiderata da chi li riceve, come una condanna a un’esistenza divergente dallo status quo. Quando la coppia crea gli X-Men (settembre ‘63) immagina come sarebbe ereditare delle capacità che, diversamente da quelle acquisite nel corso di incidenti scientifici come nel caso di Spider-Man e dei Fantastici Quattro, siano frutto di una condizione genetica di nascita, di un genoma mutante che porta con sé anche paura, odio ed emarginazione da parte della maggioranza “umana”. In quanto, gli X-Men non sono eroi ma reietti: vengono discriminati e perseguitati da governi e opinione pubblica come tristemente avviene tuttora con quelle che l’umanità percepisce come minoranze ...

