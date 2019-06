When They See Us su Netflix è il ritratto impietoso delle ingiustizie razziali che

optimaitalia

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Era prevedibile che guardareSee Us suavrebbe scatenato sentimenti conflittuali, ma non altrettanto semplice immaginarne il devastante impatto emotivo. Perché la miniserie ideata, scritta, prodotta e diretta da Ava DuVernay non è la semplice rivisitazione di un clamoroso errore giudiziario, quanto piuttosto lo straziantedei suoi effetti su cinque giovani innocenti.See Us ripercorre la tragica vicenda dei cosiddetti Central Park Five. Antron, Kevin, Yusef, Raymond e Korey sono dei ragazzi qualunque, trascorrono i loro pomeriggi in compagnia degli amici, passano del tempo al parco. E il 19 aprile del 1989 sarebbe stato un giorno qualunque, per loro, se la polizia non li avesse fermati per l'aggressione e lo stupro della jogger Trisha Meili nel grande parco newyorkese. La polizia non riesce in alcun modo a collegarli al crimine – non ...

