Volley | Lube | si cerca un altro opposto oltre a Rychlicki | favorito Ghafour

Volley mercato - ufficiale : Rychlicki è il nuovo opposto della Lube : Non è sicuramente la prima scelta per la Lube Civitanova fresca di scudetto e Champions, ma resta un gran colpo quello messo a segno dal DS Cormio. A breve distanza dall'annuncio dello stop delle trattative con Ivan Zaytsev, la società marchigiana ha fatto immediatamente trapelare la notizia che il nuovo giocatore messo sotto contratto è Kamil Rychlicki. Il ripensamento dello Zar Questa mossa di mercato è figlia di un retroscena quasi da ...

Volley - CIVITANOVA MAGISTRALE! Lube Campionessa d’Europa - Padroni del Continente : demolito lo Zenit Kazan - Champions League dopo 17 anni : CAMPIONI D’EUROPA! Padroni DEL Continente! Maestri Stellari, Profeti della Pallavolo, Dominatori Regnanti. CIVITANOVA ha vinto la Champions League 2019 di Volley maschile demolendo lo Zenit Kazan per 3-1 (16-25; 25-15; 25-12; 25-19) nella Finale giocata alla Max Schmeling Halle di Berlino e ha così completato la settimana perfetta: martedì sera aveva conquistato lo scudetto al termine di un’epocale rimonta contro Perugia nella gara-5 ...

Volley - Finale Champions League 2019 : Civitanova vuole l’impresa! Lube contro la corazzata Zenit per il Trono d’Europa : Chi siederà sul Trono d’Europa? Chi alzerà al cielo la Coppa più prestigiosa e chiuderà la stagione in bellezza? Chi festeggerà nella mitica Max Schmeling Halle di Berlino? Questa sera lo sapremo, Civitanova e Berlino si sfidano nella Finale della Champions League proprio come dodici mesi fa: la grande rivincita tra le due formazioni migliori del Vecchio Continente si preannuncia particolarmente avvincente ed equilibrata, l’incontro ...

Volley - Superlega 2019 play-off. Colpo di scena finale per una stagione bellissima : la Lube sfata il tabu e ora vuole anche la Champions : Alle 21.30 di ieri al Pala Barton di Perugia c’erano da una parte una squadra, la Sir Safety che aveva vinto le ultime diciotto partite consecutive sul proprio campo nei play-off, non perdeva dal 5 maggio 2016 davanti al pubblico amico nelle sfide decisive per l’assegnazione dello scudetto, aveva dominato le prime due sfide in casa della serie di finale ed era avanti due set a zero senza apparenti problemi di sorta e dall’altra ...

Volley - Civitanova in Paradiso : lo scudetto più bello - sfatato il tabù finale. Juantorena - Bruninho - Leal : la Lube dei sogni - De Giorgi maestro : Il Dio del Volley ha voluto mandare in terra una partita fuori dal comune, una battaglia campale con il tricolore in palio: tutto sembrava indirizzato verso l’epilogo scontato, il trionfo di Perugia in casa nel suo fortino inespugnabile del PalaBarton. Sul 2-0 si stavano materializzando i titoli di coda ma questo sport è così imprevedibile, capace di regalare colpi di scena ed emozioni, basta davvero poco per dare una svolta e così è ...

Volley - CIVITANOVA CAMPIONESSA D’ITALIA! Quinto scudetto per la Lube - rimonta epocale in gara-5 : Perugia sconfitta in casa! : POKERISSIMO! CIVITANOVA si è laureata CAMPIONESSA d’Italia per la quinta volta nella sua gloriosa storia, lo scudetto numero cinque per la Lube arriva nel modo più rocambolesco e inatteso possibile: sotto per 0-2 sul campo di Perugia, i biancorossi sono riusciti a rimontare e a imporsi per 3-2 (22-25; 21-25; 25-12; 25-21; 15-10) nella decisiva gara-5 della Finale di Volley maschile e hanno potuto festeggiare nella tana degli avversari che ...

LIVE Perugia-Civitanova 2-3 Volley - Finale Scudetto Gara-5 in DIRETTA : CHE RIMONTA DEI MARCHIGIANI! Tricolore al tie break per la Lube! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, Gara-5 della Finale Scudetto di volley maschile. Si gioca al PalaBarton una partita senza ritorno, chi vince si aggiudica lo Scudetto 2018/2019: i Block Devils non perdono in casa una gara di play-off da due anni a questa parte e lo scorso anno si aggiudicarono fra le mura amiche Gara-5 della Finale play-off contro una Lube che finora in trasferta ha raccolto ben poco in questa ...

LIVE Civitanova-Perugia 3-0 Volley - Gara-4 Finale Scudetto in DIRETTA : dominio della Lube! Si decide tutto in gara-5 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, Gara-4 della Finale Scudetto di volley maschile. Si gioca all’Eurosuole Forum dove gli umbri possono chiudere la serie e festeggiare la conquista del secondo tricolore consecutivo: i Block Devils conducono infatti per 2-1 e vanno a caccia della vittoria in trasferta che permetterebbe loro di confermarsi sul trono, la Lube punta invece al successo casalingo per giocarsi tutto ...

LIVE Civitanova-Perugia 2-0 Volley - Gara-4 Finale Scudetto in DIRETTA : la Lube si avvicina alla vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, Gara-4 della Finale Scudetto di volley maschile. Si gioca all’Eurosuole Forum dove gli umbri possono chiudere la serie e festeggiare la conquista del secondo tricolore consecutivo: i Block Devils conducono infatti per 2-1 e vanno a caccia della vittoria in trasferta che permetterebbe loro di confermarsi sul trono, la Lube punta invece al successo casalingo per giocarsi tutto ...

LIVE Civitanova-Perugia 1-0 Volley - Gara-4 Finale Scudetto in DIRETTA : la Lube prova a scappare via anche nel secondo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, Gara-4 della Finale Scudetto di volley maschile. Si gioca all’Eurosuole Forum dove gli umbri possono chiudere la serie e festeggiare la conquista del secondo tricolore consecutivo: i Block Devils conducono infatti per 2-1 e vanno a caccia della vittoria in trasferta che permetterebbe loro di confermarsi sul trono, la Lube punta invece al successo casalingo per giocarsi tutto ...

LIVE Civitanova-Perugia 3-1 Volley - Gara-2 Finale Scudetto in DIRETTA : la Lube pareggia la serie! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, Gara-2 della Finale Scudetto di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena una partita fondamentale per le sorti dell’intera serie: la Lube andrà a caccia del pareggio di fronte al proprio pubblico, i Block Devils sognano il colpaccio in trasferta per involarsi sul 2-0 e mettere una seria ipoteca sulla conquista del tricolore. Si preannuncia una partita molto ...

LIVE Civitanova-Perugia Volley - Gara-2 Finale Scudetto in DIRETTA : 16-13 - la Lube cerca l’allungo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, Gara-2 della Finale Scudetto di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena una partita fondamentale per le sorti dell’intera serie: la Lube andrà a caccia del pareggio di fronte al proprio pubblico, i Block Devils sognano il colpaccio in trasferta per involarsi sul 2-0 e mettere una seria ipoteca sulla conquista del tricolore. Si preannuncia una partita molto ...

Volley - i migliori italiani delle FINALI dei play-off di Superlega : Lanza e Colaci protagonisti - Kovar si salva nel disastro Lube : Solo Perugia o quasi nella prima sfida della serie di finale dei play-off scudetto in Superlega. La Sir Safety, dopo aver sofferto le pene dell’inferno in semifinale, ha dominato gara-1 tra le mura amiche ed è partita con il piede giusto nella sfida che vale il campionato. Ecco gli italiani che hanno ben figurato al PalaBarton: FILIPPO Lanza. Riserva per gara-1 di finale la sua migliore gara nei play-off. Sembra lontana anni luce gara-4 di ...

Superlega Volley - Perugia batte Modena e vola in finale contro la Lube Civitanova : Al PalaBarton è andato in scena il quinto atto della sfida infinita tra Perugia e Modena in Superlega di pallavolo: gli umbri si sono imposti per 3-2 volando così in finale. Nel 2015 le due squadre si giocarono il titolo. Nel percorso di avvicinamento alla semifinale Perugia ha sofferto contro Monza, con tanto di annessa rissa post partita, mentre Modena ha superato senza affanni Milano....Continua a leggere