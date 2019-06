Volley femminile | Nations League 2019 Mazzanti | “La miglior partita contro il Giappone

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Giappone 3-0 - le pagelle delle azzurre. Malinov - che direttrice d’orchestra! Egonu e Pietrini si danno il cambio : Arriva contro il Giappone con un secco 3-0 la settima vittoria azzurra nella Nations League di Volley femminile. Partita di alto spessore delle azzurre contro una delle nazionali più forti al mondo che aveva creato non pochi grattacapi alle avversarie affrontate finora. Le azzurre, invece, hanno reso tutto molto facile con attacco, muro e servizio. Ecco i voti, giocatrice per giocatrice, realitivi alla sfida contro le nipponiche. OFELIA Malinov ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Giappone 3-0 - azzurre incontenibili! Settimo sigillo - Final Six più vicine : Italia letteralmente indemoniata nella Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno sconfitto il Giappone con un netto 3-0 (25-21; 25-16; 25-22) e in appena 78 minuti di gioco sono riuscite a conquistare la settima vittoria nel torneo su otto partite giocate. La nostra Nazionale si conferma in testa alla classifica generale e compie un altro passo importante verso la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo ...

LIVE Italia-Giappone 3-0 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Arriva il settimo sigillo per le azzurre : demolite le nipponiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, ottavo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. All’Hong Kong Coliseum si affrontano due delle squadre più forti al mondo, da una parte l’Italia, seconda al Mondiale e prima in classifica in Nations League e dall’altra la sesta forza del Mondiale casalingo che in Nations League ha conquistato 4 successi e subito 3 sconfitte finora. Mazzanti ha ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le dichiarazioni delle azzurre dopo il successo con l’Olanda : La terza tappa della Nations League 2019 di Volley femminile si è aperta positivamente per la Nazionale Italiana allenata da Davide Mazzanti, che ha sconfitto abbastanza agevolmente l’Olanda per 3-1 con i parziali di 25-13, 22-25, 25-19, 25-16 conservando la vetta della classifica generale nella competizione. Con Paola Egonu e Lucia Bosetti tenute a riposo in vista dei prossimi incontri, le protagoniste della vittoria azzurra sono state ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Olanda 3-1 - PAGELLE. Sorokaite e Chirichella implacabili. Che brava Pietrini! : E’ arrivata questa mattina ad Hong Kong la sesta vittoria dell’Italia nella Nations League. Un successo importante, anche se non limpidissimo, quello ottenuto dalle azzurre che hanno giocato a corrente alternata contro le riserve olandesi, che a più riprese hanno creato qualche grattacapo di troppo alla squadra di Mazzanti, in difficoltà per lunghi tratti soprattutto nella fase cambio palla. Ecco le pagelle del match odierno. OFELIA ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Olanda 3-1 - sesto successo delle azzurre! Sorokaite e Pietrini ancora protagoniste : Comincia nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana nella terza tappa della Nations League 2019 di Volley femminile, in programma questa settimana ad Hong Kong (Cina). Nella sfida di apertura le azzurre hanno raccolto la sesta vittoria nelle prime sette partite superando l’Olanda con il punteggio di 3-1 (25-13; 22-25; 25-19; 25-16) e confermandosi al comando della classifica generale nella prestigiosa competizione ...