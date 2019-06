Volley femminile | Nations League 2019 | Italia-Giappone 3-0 | le pagelle delle azzurre

oasport

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Arriva contro ilcon un secco 3-0 la settima vittoria azzurra nelladi. Partita di alto spessorecontro unanazionali più forti al mondo che aveva creato non pochi grattacapi alle avversarie affrontate finora. Le, invece, hanno reso tutto molto facile con attacco, muro e servizio. Ecco i voti, giocatrice per giocatrice, realitivi alla sfida contro le nipponiche. OFELIA MALINOV 8.5: Si diverte e tanto a dirigere un’orchestra come quella azzurra che regala sempre soddisfazioni. Estrosa, precisa, efficace anche quando la ricezione è staccata da rete (soprattutto nel primo set). Infonde sicurezza nelle attaccanti e sta prendendo sempre più in mano la Nazionale. Migliore in campo. PAOLA EGONU 7.5: Letteralmente devastante nel primo set, efficace nel secondo, in calo nel terzo. Gioca un primo parziale da dominatrice e ...

