Vodafone annuncia le offerte per usare il 5G | con anche un’opzione da 5 euro al mese

Huawei - Vodafone ed Ee annunciano la sospensione dei piani per la vendita di nuovi smartphone 5G nel Regno Unito : Vodafone ed EE, due aziende britanniche leader del settore della telefonia mobile, hanno annunciato la sospensione dei piani per la messa in vendita nel Regno Unito dei nuovi modelli di smartphone 5G di ultima generazione prodotti dal gruppo cinese Huawei. Entrambe hanno spiegato che la decisione – per ora cautelare e temporanea ma comunque sine die – è legata alle incertezze alimentate dalla battaglia commerciale degli Usa contro ...