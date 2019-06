Vodafone accende il 5G in 5 città in Italia

wired

(Di mercoledì 5 giugno 2019) 5G al Mobile world congress (foto: Wired)taglia per prima il traguardo del 5G in. La compagnia di telecomunicazioni ha acceso oggi, 5 giugno, le antenne delle reti mobili di quinta generazione in cinquein: Milano (e la cintura dei 28 comuni dell’hinterland), Torino, Bologna, Roma e Napoli. Entra nel vivo la trasformazione dell’industria delle telecomunicazioni verso il paradigma del 5G. “Entro due anni copriremo le prime 100principali in”, ha spiegato l’amministratore delegato di, Aldo Bisio. La rete viaggerà sulle frequenze 3.700 megahertz, il blocco utile per sviluppare reti internet mobili in banda ultralarga. A Milano le reti 5G sperimentali erano attive dallo scorso novembre, all’interno del test con il ministero dello Sviluppo economico (sono state completate 33 casi di studio su 41). E ora arriva il ...