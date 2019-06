Vieni da me | la battuta hot di Caterina Balivo a Giorgio Matrota | gelo in studio

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) FQ Magazine Maria De Filippi è pronta a lanciare un nuovo programma: ecco chi ha scelto come conduttrici “Quindi ti tira ancora? Bravo“, questa lainelegante pronunciata danel corso dell’intervista conMastrota. Ada me il volto delle televendite si sottopone alle domande al buio: “Venti anni senza un programma tutto tuo, non sono troppi?”, chiede la conduttrice. L’ospite risponde così: “E’ vero, sono tanti. Essendo però in tv tutti i giorni con i miei amati materassi ho questa permanenza continua che mi tiene in vita. Tutto questo mi ha permesso non solo di essere nel piccolo schermo ma di avere quattro figli, un nipotino e di continuare la mia vita serenamente per ora. Altri figli? Se continuano i materassi ...

darlinHar : - luca (*nome fittizio*), dai vieni in braccio a me che almeno mi fai vincere qualcosa”. mia cugina, alla battuta d… - Edorsi53 : @CalcioFinanza Tra prima e seconda maglia #Juve, da cultore del football, mi limito ad esclamare: mamma mia! Chi le… - stjvgma : Mia madre ha appena letto una battuta a doppio senso: “vieni dentro che piove. Non ti preoccupare piove anche qui… -