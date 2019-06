Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASILINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA, RIMAMENDO IN INTERNA TRAFFICO RALENTATO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, SALARIA E CASSIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E PISANA E PIU AVANTI TRA ARDEATINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA LUNGHE CODE TRA LE USCITE PRENESTINA ED OSTIENSE ANCHE PER INCIDENTE SULLA A91 Roma FIUMICINO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E PISANA E PIU AVANTI TRA ARDEATINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA LUNGHE CODE TRA LE USCITE PRENESTINA ED OSTIENSE ANCHE PER INCIDENTE SULLA A91 Roma FIUMICINO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E PISANA E PIU AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LE USCITE PRENESTINA ED ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA BUFALOTTA E CASSIA BIS IN CARRGGIATA ESTERNA, RIMAMENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA AURELIA E PISANA E PIU AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’OSTIENSE MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E CASSIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA. PERMANGONO LE CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, PER LAVORI A CURA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLazioNE NEL TRATTO PONTINA-APPIA; IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E A SEGUIRE TRA Roma FIUMICINO E BOCCEA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma NAPOLI, CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO E QUELLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E A SEGUIRE TRA Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI, CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO E QUELLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI. TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 17.35 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI, CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO E QUELLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI. DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PROSEGUENDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 17.05 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI, CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO E QUELLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI. DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA LA Roma FIUMICINO E L’ARDEATINA; IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA COLOMBO E ARDEATINA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA. TRAFFICATA LA ...