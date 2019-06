Varese | 17enne si tuffa nel Lago Maggiore e non riemerge | trovato senza vita sul fondale

Blastingnews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Una brutta tragedia si è verificata nella giornata di oggi a Castelveccana, in provincia di, dove un giovane di 17 anni originario del Togo è deceduto in seguito ad un tuffo nel, uno dei laghi più grandi d'Italia. Il ragazzo si èto da una vecchia fornace, la zona in cui è avvenuto il dramma è nota infatti con il nome di fornaci di Caldè. A quanto pare il ragazzo non sapeva nuotare, ma certamente nessuno si aspettava che quella che doveva essere una giornata di divertimento e spensieratezza presto si sarebbe trasformata in tragedia. Quando il minore si èto non è più riuscito are in superficie, a quel punto sono scattati immediatamente i soccorsi, chiamati dagli stessi amici con cui si trovava sul posto. Risul fondo delSul luogo del fatto di cronaca sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco con il nucleo sommozzatori di ...

romi_andrio : RT @rep_milano: Varese, morto 17enne disperso dopo un tuffo nel lago Maggiore [news aggiornata alle 16:22] - Notiziedi_it : Varese, morto 17enne disperso dopo un tuffo nel lago Maggiore - laurelcondor : RT @rep_milano: Varese, morto 17enne disperso dopo un tuffo nel lago Maggiore [news aggiornata alle 16:22] -