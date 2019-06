Usa | ragazza 17enne attaccata da uno squalo | il padre prende a pugni l' animale e la salva

Stupro Neymar - il brasiliano si difende e pubblica la chat con la ragazza che l’ha accUsato [VIDEO] : Neymar si difende. In un video pubblicato nella notte sui social, l’attaccante del Paris Saint Germain replica all’accusa di Stupro presentata da una donna a Santo Amaro, distretto di San Paolo, per un fatto del 15 maggio scorso. Ecco le sue parole. Clamoroso Neymar, brasiliano nei guai: accusa di Stupro nei suoi confronti! [DETTAGLI] “Sono accusato di Stupro, una parola brutta e forte, ed è triste ricevere ...

Neymar accUsato di stupro. Lui su Instagram : “Non lo farei mai. Pubblico le mie conversazioni con la ragazza” : Neymar denunciato per stupro da una ragazza brasiliana conosciuta tramite i social. I fatti sarebbero accaduti a Parigi il 15 maggio scorso, ma la donna ha sporto denuncia venerdì scorso una volta tornata nel suo Paese. La donna avrebbe affermato che lei e Neymar si sono conosciuti su Instagram e il campione l’avrebbe poi invitata a Parigi. Dopo una serata il calciatore, ubriaco, l’avrebbe violentata in hotel. L’attaccante del Psg ha rigettato ...

L’ha uccisa lui! Valentina suicida a 19 anni : Pentito accUsa l’amante della ragazza : Il Pentito Aldo Navarria ha detto davanti alla Corte d'assise di Catania di essersi convinto che è stato Nicola Mancuso l’autore del delitto mascherato da suicidio di Valentina Salamone, 19enne trovata morta nel 2010 in una villetta di Adrano. “E che dovevo fare... meglio la sua che la mia famiglia”, avrebbe detto l’indagato al collaboratore di giustizia.

Venezia - ragazza di 20 anni dichiara di essere stata abUsata in una discoteca : Quella che arriva da Venezia è una notizia che, se confermata, sarebbe di una gravità inaudita. Ieri mattina infatti una giovane ragazza di 20 anni si è presentata in ospedale nei pressi di Marghera, insieme ai genitori, e ha dichiarato sia ai medici che ai poliziotti, di aver subito un abuso in una discoteca di Marghera, precisamente la Molocinque. Secondo il racconto fornito agli inquirenti dalla giovane, uno, o forse più individui, le ...

Calabria - ragazza muore a 24 anni a caUsa di un incidente : Nella giornata di ieri 14 maggio, un grave incidente stradale si è verificato in Calabria, causando la morte di una ragazza di 24 anni. La giovane avrebbe perso il controllo della sua autovettura su cui stava viaggiando e sarebbe finita in una scarpata, dopo aver sfondato il guard-rail, compiendo un volo di diversi metri di altezza prima di schiantarsi al suolo. Purtroppo per lei, nonostante i tempestivi soccorsi, a causa delle gravissime ferite ...

Notre-Dame - sei vigili del fuoco eroi accUsati di stupro da una ragazza di vent'anni : accusati di stupro di gruppo da una studentessa norvegese, sei pompieri di Parigi sono stati fermati poi rimessi in libertà dal giudice che non ha ravvisato prove sufficienti per indagarli....

Modena - ragazza esclUsa dalla palestra perché indossa il velo. Il titolare : “Mia struttura - mie regole” : “Mia palestra, mie regole. Non iscrivo Batman o suore”, le ha detto il proprietario, alludendo al velo che le copriva il capo. Con queste parole una ragazza italiana, di origine marocchina, è stata esclusa da una palestra privata di Mirandola, in Provincia di Modena. La sua colpa, indossare l’hijab, il copricapo legato alla religione e la cultura musulmana. La giovane, di 28 anni, è un’interprete di professione e vive in ...

La ragazza norvegese che colleziona preservativi Usati appendendoli alle pareti della sua stanza : Tonje è una ragazza norvegese di 28 anni. Dal 2010 ha scoperto una passione del tutto particolare, che l’ha portata negli anni a collezionare oltre 1.900 preservativi, usati da lei e… L'articolo La ragazza norvegese che colleziona preservativi usati appendendoli alle pareti della sua stanza proviene da Essere-Informati.it.

Torino - chiUsa in uno scantinato e violentata da due spacciatori : ragazza fugge dall'aguzzina e denuncia l'accaduto : La denuncia della vittima che è riuscita a fuggire: "Una donna marocchina mi ha minacciata con un taglierino e usata come merce di scambio per la droga"

Donna marocchina Usa ragazza italiana come merce di scambio per la droga : stuprata per ore da due spacciatori : Imprigionata per ore in uno scantinato a Torino, e violentata da due uomini: vittima una ragazza italiana, utilizzata da un'altra Donna di origini marocchine come merce di scambio per ottenere delle ...

Denuncia violenza - pm sentirà ragazza Usa : FIRENZE, 8 APR - La studentessa Usa che ha Denunciato di essere stata violentata in un locale di Firenze la notte il 6 e il 7 aprile verrà interrogata con la forma dell'incidente probatorio da ora al ...

Ragazza Usa denuncia violenza a Firenze : ANSA, - Firenze, 6 APR - Violentata in un discopub nel centro di Firenze. E' quanto ha denunciato stamani ai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Careggi, dov'è stata accompagnata da alcune ...