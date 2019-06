Una Vita | trame | Diego indaga sul parto di Blanca | Ursula uccide Aurelia

Una Vita anticipazioni spagnole : a Calle Acacias arriva il vero Iñigo Cervera : Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita riservano entusiasmanti curiosità che interessano ai milioni di fan della serie televisiva. Nelle puntate spagnole della telenovela, Paquito avrà un nuovo lavoro e verrà impiegato come vigilante notturno a Calle Acacias. In seguito l'uomo farà amicizia con Flora, con la quale instaurerà sin da subito una bella e profonda intesa. Quest'ultima comincerà a credere sempre di più che l'uomo nutra ...

GF 2019 - Erica sulla lettera dei genitori : “L’aspettavo da Una vita” : Erica del Grande Fratello ancora emozionata per la lettera dei genitori Lunedì scorso Erica ha ricevuto una lettera scritta dai suoi genitori, i quali hanno voluto farle i più sinceri complimenti per il modo in cui ha affrontato il GF 16, aggiungendo di essere assolutamente fieri di lei. Difatti la ragazza, in queste settimane, ha rivelato in più occasioni di non essere mai stata sostenuta da sua madre e da suo padre in qualsiasi scelta fatta. ...

Una Vita - anticipazioni puntata di giovedì 6 e venerdì 7 giugno 2019 : anticipazioni puntata 739 e 740 di Una VITA di giovedì 6 e venerdì 7 giugno 2019: Felipe riesce a convincere Mendez a lasciare Diego libero fino a quando ci sarà il processo. Silvia lascia Arturo con uno striminzito biglietto di addio. Servante sostiene di aver superato l’esame con il massimo dei voti, ma di aver rinunciato all’incarico e dunque il nuovo guardiano notturno sarà Paquito. Rosina esce dal carcere, fa pace con Liberto e ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Il vero Inigo spara a Flora : Flora ha un incubo terribile. Il vero Iñigo Cervera le tende un agguato, le punta una pistola e le spara.

Una Vita/ Anticipazioni 5 giugno : Casilda allo sbando - come andrà a finire? : Una Vita, Anticipazioni puntata 5 giugno: Blanca in ostaggio e in pericolo. Diego uccide il fratello Samuel per salvarla?

Una Vita Anticipazioni 6 giugno 2019 : Blanca in travaglio mentre Diego viene arrestato : mentre Mendez scova Diego ed è pronto a portarlo in carcere, Blanca entra in travaglio. Silvia invece lascia Arturo e accetta una nuova missione.

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 10-16 giugno 2019 : Blanca Partorisce Un Bambino Morto! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 10 a domenica 16 giugno 2019: il Bambino di Blanca è stato rapito? Arriva l’affascinante Esteban Marquez! Anticipazioni Una Vita: la fuga di Blanca e Diego verrà bloccata da un gruppo di banditi… La giovane darà alla luce un Bambino morto ma… la verità sembrerà un’altra! Arturo chiederà la mano di Silvia. Un ladro si aggirerà indisturbato in quartiere… Casilda si ...

Anticipazioni spagnole Una Vita : Ramon ha un grave incidente : Una Vita Anticipazioni spagnole: Ramon ha un grave incidente Un triste colpo di scena quello che vede protagonista Ramon, nel corso delle prossime puntate spagnole di Una Vita. Stando alle ultime Anticipazioni, il Palacios subirà un gravissimo incidente. Non si sa ancora bene se il padre di Antonito riuscirà a sopravvivere, ma la prima a […] L'articolo Anticipazioni spagnole Una Vita: Ramon ha un grave incidente proviene da Gossip e Tv.

Una Vita - anticipazioni : FLORA crede di avere avvelenato PEÑA : L’ingresso di PEÑA (Adrian Castiñeiras), ossia il vero Iñigo Cervera, creerà un po’ di comicità nella storyline di Una Vita che ha come protagonisti FLORA (Alejandra Lorenzo) ed il falso Iñigo (Xoan Forneas). Approfittando di una sua momentanea amnesia, i due fratelli Barbosa assumeranno l’ultimo arrivato a La Deliciosa al fine di osservarlo meglio ed averlo sotto controllo qualora dovesse recuperare la memoria. Tutto ciò, ...

Una Vita Anticipazioni 5 giugno 2019 : Diego diventa un assassino? : Diego si introduce a casa di Blanca per salvarla ma viene scoperto da Samuel. I due fratelli sono arrivati alla resa dei conti e Diego ha una pistola in mano.

Una Vita - anticipazioni iberiche : Ramon in gravi condizioni dopo un fuoristrada : Nuovo sorprendente colpo di scena arriva dalle puntate spagnole di Una Vita, appena andate in onda in terra iberica. Se Ramon rimarrà vittima di un grave fuoristrada durante le indagini sulla banca americana, i vicini di Acacias 38 cadranno in disgrazia per colpa di Genoveva e Alfredo. Una Vita: Ramon manda una lettera ad Antonito Le anticipazioni di Una Vita relativa alle puntate spagnole in onda ad inizio giugno in Spagna, svelano che Emilio ...