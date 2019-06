Un Selfie illumina l’Italia

vanityfair

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Napoli non è solo Gomorra. Roberto Saviano è fratellammè e vado matta per Gomorra, ma un’opera comedi Agostino Ferrente accende sia Napoli che il cinema di una luce nuova. Da Napoli arriva sempre qualcosa di interessante, forse perché in Campania c’è una quintessenza di italianità, come pensano gli inglesi che infatti l’adorano. Sabato pomeriggio in una saletta del cinema Modernissimo, centro storico di Napoli, ho visto. Pioveva, mentre a Milano il sole splendeva in gloria, e chi la sera prima al cinema Anteo aveva vistopresentato dal regista si raccomandava di non farselo scappare perché hai visto mai che lo tolgano subito dalle sale?è la storia dell’amicizia tra Alessandro e Pietro, in un quartiere – il Rione Traiano – dove cinque anni fa il loro coetaneo sedicenne Davide Bifolco è stato ucciso da un carabiniere mentre scappava anche se non aveva fatto ...