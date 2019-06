Un pm del processo contro gli indipendentisti catalani ha parlato di “colpo di stato”

Luigi Biscardi è morto/ Fratello di Aldo del 'Processo' ed ex senatore : aveva 91 anni : morto Luigi Biscardi, Fratello di Aldo, inventore del 'Processo': senatore per 3 legislature e grande studioso del filosofo Vincenzo Cuoco.

Magistrati indagati - Unicost chiede le dimissioni di Palamara e del consigliere Spina : “Noi parte civile al processo” : “Ai colleghi Spina e Palamara, iscritti a Unità di Costituzione, ai quali auguriamo di potere chiarire tutto tempestivamente, chiediamo di assumersi le rispettive responsabilità politiche, adottando le decisioni necessarie delle dimissioni dall’istituzione consiliare e dalla corrente”. Così scrivono in una nota il presidente e il segretario di Unicost, Mariano Sciacca ed Enrico infante, riferendosi all’inchiesta di Perugia che ha ...

Lo Squartatore di Hollywood! Ashton Kutcher testimonia al processo per l'omicidio della sua ex : Ashton Kutcher è stato chiamato a testimoniare per il brutale assassino di una ragazza che frequentava nel 2001: ecco cosa ha raccontato. Alla sbarra c’è Michael Gargiulo, 43 anni, arrestato nel 2008 e accusato dell’omicidio di tre donne - tra cui Ashley Ellerin, uccisa nella notte del 22 febbraio 2001 - e per il tentato omicidio di un’ulteriore donna. Gargiulo, che si è dichiarato non colpevole, è stato soprannominato dalla stampa "Hollywood ...

Intel annuncia i processori Core di decima generazione e mostra i notebook del futuro : Gli annunci di componenti hardware possono risultare noiosi a chi non è appassionato di GHz, Core e nanometri. Quello che ha presentato Intel al Computex 2019 attira l’attenzione di tutti. Oltre all’annuncio dei nuovi processori Core di decima generazione indirizzati ai portatili, l’azienda californiana ha infatti messo in mostra dei prototipi che potrebbero rappresentare i notebook del futuro. Sono funzionanti, e basterà che i ...

Crik Crok - al via processo di risanamento e rilancio del marchio : Milano, 28 mag. (Labitalia) - Una nuova nascita per Crik Crok, lo storico marchio di snack salati,[...]

Silvio Muccino a processo per diffamazione nei confronti del fratello Gabriele : Marina Lanzone La querelle famigliare è giunta all'ultimo atto. L'attore aveva accusato il fratello, Gabriele Muccino, di essere un uomo violento davanti a milioni di telespettatori. Nel 2020 ci sarà il processo Il gup del tribunale di Roma oggi ha rimandato a giudizio l’attore Silvio Muccino per diffamazione nei confronti del fratello Gabriele. L’episodio risalirebbe al 3 aprile 2016, quando durante la puntata de “L’Arena” di ...

Roberto Formigoni - procura Corte dei Conti chiede 60 milioni di euro di danno erariale a imputati del processo Maugeri : Sessanta milioni di euro. A tanto ammonta, secondo la procura lombarda della Corte dei Conti, il danno erariale procurato dall’ex governatore Roberto Formigoni, la Fondazione Maugeri e gli altri imputati nel procedimento sulla vicenda dei finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia alla Maugeri fino al 2011. E ora la procura contabile chiede il conto al Celeste, che sul fronte penale è già stato condannato in via definitiva per ...

Vittoria Puccini finisce le riprese della nuova fiction Il Processo : il gesto liberatorio : Vittoria Puccini: dopo il grande successo di Mentre Ero Via torna con la serie Il Processo Lo scorso 9 maggio si è conclusa la prima stagione di Mentre ero via, fiction di Raiuno che ha visto protagonista assoluta un’ispirata Vittoria Puccini. Dopo il grandissimo successo e l’affetto dimostrato dal pubblico per ogni singola puntata, molti […] L'articolo Vittoria Puccini finisce le riprese della nuova fiction Il Processo: il ...

Blitz nel palazzo occupato - ora l'elemosiniere del Papa rischia il processo : Cristina Verdi l'elemosiniere del Papa, Konrad Krajewski, rischia di essere iscritto nel registro degli indagati dopo i fatti dell'11 maggio nel palazzo occupato dal collettivo Spin Time Labs Il “cardinale elettricista” ora potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma. La denuncia contro ignoti per furto aggravato di energia elettrica presentata da Acea dopo il “miracolo” nel palazzo occupato di via di ...

PS5 : il processore Zen 2 "porterà le prestazioni della console più vicine a quelle PC" : Molti sviluppatori stanno parlando ed esprimendo il loro pensiero sulla tecnologia di PS5. Mark Cerny, system architect della console, ha rivelato non molto tempo fa alcune delle specifiche. Dalla sua inclusione di un SSD, che Sony dice renderà le schermate di caricamento un ricordo del passato, all'attivazione della retrocompatibilità con i titoli PS4, c'è molto del nuovo sistema che sta entusiasmando gli addetti ai lavori e i fan in ...

Sardegna - delitto Careddu : al via il processo per i due minori che ridono dopo l'accaduto : Un delitto atroce, quello del 18enne Manuel Careddu, consumato sulle rive del lago Omodeo lo scorso 11 settembre. Per l’assurdo omicidio sono imputate ben cinque persone, due minorenni C.N e G.C., che ridono e cantano dopo il delitto. Insieme a loro anche altri tre maggiorenni: Christian Fodde, Riccardo Carta e Matteo Satta. E proprio ieri, di fronte al giudice del tribunale dei minori di Cagliari, Michela Capone, ha preso il via il processo per ...

"Dolor y Gloria" di Almodovar - storia delle vie misteriose del processo creativo di un regista : C’è una battuta-chiave che Pedro Almodovar fa pronunciare al suo alter-ego regista in “Dolor y Gloria”, Antonio Banderas : “L’attore più bravo non è quello che piange, ma quello che lotta per trattenere le lacrime”. E’ speculare al lavoro di denudamento, generoso, sincero e impudico, ma anche mediato dalla finzione artistica, che il sessantanovenne Maestro spagnolo ha ...

Manuel Careddu - in aula le ultime ore di vita : la minorenne a processo cantava dopo il delitto : Si apre al tribunale dei minori di Cagliari il processo, con rito abbreviato, per i due minorenni coinvolti nell'omicidio di Manuel Careddu, il diciottenne di Macomer (Nuoro) ucciso da un branco nel settembre 2018 e poi sepolto in un terreno alla periferia di Ghilarza (Oristano), dove fu ritrovato un mese dopo.Continua a leggere

Processo Manuel Careddu - la mamma del 18enne ucciso dal branco : “Non avrò giustizia” : Si apre al tribunale dei minori di Cagliari il Processo, con rito abbreviato, per i due minorenni coinvolti nell'omicidio di Manuel Careddu, il diciottenne di Macomer (Nuoro) ucciso da un branco nel settembre 2018 e poi sepolto in un terreno alla periferia di Ghilarza (Oristano), dove fu ritrovato un mese dopo.Continua a leggere