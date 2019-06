Ultime Notizie Roma del 05-06-2019 ore 12 | 10

Ultime Notizie Roma del 05-06-2019 ore 11 : 10 : Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli ultimatum del premier Giuseppe Conte e due vicepremier Matteo Salvini ha Luigi Di Maio se non avrò risposte chiare ha detto in conferenza stampa a Palazzo Chigi rimetterò al Colle il mandato personalmente al Resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento ma non posso compiere questa scelta da solo le due forze politiche ...

Nuovo allenatore Inter - Ultime Notizie : il punto a fine Maggio : Nuovo allenatore Inter, ultime notizie: il punto a fine Maggio Nella giornata di ieri è arrivata la tanto attesa ufficialità di Antonio Conte all’Inter. Dunque ha definitivamente inizio l’era Conte. Nella giornata di oggi il neo allenatore nerazzurro sarà presente, insieme alla dirigenza dell’Inter e a Zhang JinDong, al Wanda Metropolitano per assistere alla finale di Champions. Comincia a prendere forma anche la squadra ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Approvato decreto sblocca cantieri - 5 giugno - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Approvato il decreto sblocca cantieri; Lettera dell'Unione Europea sul debito italiano, 5 giugno 2019,.

Pensioni Ultime Notizie : domande Quota 100 in diminuzione - dati di maggio : Pensioni ultime notizie: domande Quota 100 in diminuzione, dati di maggio Si placa la sete di Quota 100: rispetto al primo periodo, le domande presentate dai soggetti intenzionati a usufruire della nuova uscita anticipata rallentano in maniera considerevole. Si parla infatti di un totale di 142 mila domande presentate all’Inps al 3 giugno 2019, con solo 15 mila richieste avanzate nel mese di maggio, un numero piuttosto inferiore rispetto a ...

Governo Ultime Notizie : Salvini “avanti se tutti mantengono la parola” : Governo ultime notizie: Salvini “avanti se tutti mantengono la parola” Tiene banco la crisi di Governo, che si manifesta con tratti sempre più vividi e concreti con il passare delle ore. Il premier Giuseppe Conte ha già avvisato, in conferenza stampa, che non sosterrà ulteriori rallentamenti e, in particolare, divisioni interne all’esecutivo. Lega e Movimento 5 Stelle sono ai ferri corti e il primo ministro auspica una ...

Governo Ultime Notizie : telefonata Salvini-Di Maio - cosa si sono detti : Governo ultime notizie: telefonata Salvini-Di Maio, cosa si sono detti Governo ultime notizie – Dopo la conferenza stampa convocata dal Presidente del Consiglio Conte e tenutasi lunedì 3 giugno 2019 per chiedere maggiore coesione a Lega a e M5S per l’azione di Governo c’è già un primo risultato. Ovvero i due leader sono tornati a parlarsi e già questo, dopo le frizioni delle ultime settimane, è da considerarsi un obiettivo ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 19 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla realizzazione studio Giuliano Perrino L’economia in apertura il tasso di disoccupazione ad aprile è rimasto stabile rispetto a marzo al 10,2% mentre diminuito di 0,7 punti rispetto ad aprire 2018 cavalli Start che registra però un aumento per quella giovanile il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 Ei 24 anni ad aprile è salito di 0,8 punti ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 18 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione martedì 4 giugno faccio l’informazione in studio Giuliano Ferrigno ancora Braccio di Ferro sul emendamento della Lega sullo sblocca cantieri Voglio le norme Unione Europea non quelle del Burundi svuota il leader del Carroccio Matteo Salvini al Movimento 5 stelle con Toninelli che avanza il sospetto che la legatoria usare il provvedimento come ...