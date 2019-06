Ultime Notizie Roma del 05-06-2019 ore 07 | 10

Governo Ultime Notizie : Salvini “avanti se tutti mantengono la parola” : Governo ultime notizie: Salvini “avanti se tutti mantengono la parola” Tiene banco la crisi di Governo, che si manifesta con tratti sempre più vividi e concreti con il passare delle ore. Il premier Giuseppe Conte ha già avvisato, in conferenza stampa, che non sosterrà ulteriori rallentamenti e, in particolare, divisioni interne all’esecutivo. Lega e Movimento 5 Stelle sono ai ferri corti e il primo ministro auspica una ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vicepremier Di Maio Salvini hanno avuto in mattinata una lunga il cordiale telefonata definita positiva da fonti di Movimento 5 Stelle e lega per tentare di sbloccare l’impasto nel governo e disinnescare le ipotesi crisi una buona premessa per procede la giusta direzione seconda Palazzo Chigi ma resta il braccio di ferro sul emendamento della Lega sulla ...

Governo Ultime Notizie : telefonata Salvini-Di Maio - cosa si sono detti : Governo ultime notizie: telefonata Salvini-Di Maio, cosa si sono detti Governo ultime notizie – Dopo la conferenza stampa convocata dal Presidente del Consiglio Conte e tenutasi lunedì 3 giugno 2019 per chiedere maggiore coesione a Lega a e M5S per l’azione di Governo c’è già un primo risultato. Ovvero i due leader sono tornati a parlarsi e già questo, dopo le frizioni delle ultime settimane, è da considerarsi un obiettivo ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 19 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla realizzazione studio Giuliano Perrino L’economia in apertura il tasso di disoccupazione ad aprile è rimasto stabile rispetto a marzo al 10,2% mentre diminuito di 0,7 punti rispetto ad aprire 2018 cavalli Start che registra però un aumento per quella giovanile il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 Ei 24 anni ad aprile è salito di 0,8 punti ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 18 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione martedì 4 giugno faccio l’informazione in studio Giuliano Ferrigno ancora Braccio di Ferro sul emendamento della Lega sullo sblocca cantieri Voglio le norme Unione Europea non quelle del Burundi svuota il leader del Carroccio Matteo Salvini al Movimento 5 stelle con Toninelli che avanza il sospetto che la legatoria usare il provvedimento come ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalle redazioni in studio Giuliano economia in apertura il testo di disoccupazione ad aprile è rimasto stabile rispetto a marzo al 10,2% mentre diminuito di 0,7 punti rispetto ad aprile 2018 luci le valli che registra però un aumento per quella giovanile il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e 24 anni ad aprile è salito di 0,8 punti toccando il 31,4% Unione ...

Pensioni Ultime Notizie : anticipata con scivolo di 7 anni. Chi può accedere : Pensioni ultime notizie: anticipata con scivolo di 7 anni. Chi può accedere Un emendamento al decreto crescita prevede una nuova uscita anticipata con scivolo fino a 84 mesi, ma non per tutti. Ci sarebbero infatti delle condizioni importanti da rispettare per poterne approfittare. Ciò avverrebbe solo nelle grandi aziende, ma a fronte di una riorganizzazione tecnologica e di un piano di assunzioni. La spesa necessaria ammonta a 30 e 40 ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno di ferro sul emendamento della Lega sullo sblocca cantieri Voglio le norme Unione Europea non quelle del Burundi svolta Matteo Salvini Movimento 5 stelle con a Toninelli si avanza il sospetto che la lega ha voglia usare il provvedimento come pretesto per la crisi il premier fa un appello il tempo è poco e rischiano anche le norme su del terremoto Di ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frascarelli della retorica che Salvini dice sia il MoVimento 5 Stelle 19 ferma il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli intervistato a Radio 24 secondo cui si dice sì alle cose giuste per ministro lo sblocca cantieri è il giro di boa marito e moglie entrambi di 29 anni e di nazionalità egiziana sono stati Fermati dalla polizia locale di Milano per maltrattamenti e ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 14 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frascarelli non ho alcuna intenzione di far cadere il governo ma il Governo è pagato per fare i ministri e presidenti sono pagati per fare lo ha detto il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini sottolineando anche che lo sblocca cantieri Non è la lega ma il paese che ha le idee chiarissime bisogna Dunque resettare il codice degli appalti concludi Salvini ...

Scuola - precariato docenti e PAS Ultime Notizie : Pittoni risponde alle polemiche su comunicato sindacati : Il senatore leghista Mario Pittoni, ha risposto tramite un post su Facebook, alle polemiche che sono divampate in seguito al comunicato diffuso dai sindacati sul tavolo di confronto con il Ministero dell’Istruzione per i PAS. La polemica sui PAS I sindacati, come vi abbiamo già relazionato in precedenza, hanno informato di quanto segue: ‘È stata oggetto di discussione la possibilità di consentire l’accesso ai soli fini abilitanti ai ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli apertura rialzo per lo spread BTP Bund che ieri dopo aver toccato i 292 punti aveva chiuso in forte ribasso sulla scia delle turbolenze dei mercati e delle incertezza per la Tenuta del governo quindi così 279 punti nei primi minuti di contrattazione contro i 276 della chiusura di ieri il rendimento del decennale pari al 2,59% Però hai intenzione di far cadere il ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli Spread BTP Bund in rialzo in avvio di scambi sui mercati dopo la lettera di risposta dell’Italia all’Unione Europea sui conti pubblici il differenziale di rendimento tra il decennale italiano si è visto che venerdì aveva chiuso a 280 punti base si allarga a 290 base dopo aver toccato un massimo di 292 sono 51 i denunciati per il fallimento della società ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta ultimatum del premier Giuseppe Conte due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio se non avrò risposte chiare ha detto in conferenza stampa a Palazzo Chigi rimetterò al collo e il mandato personalmente al Resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento ma non posso compiere questa scelta da solo le due forze politiche devono essere ...