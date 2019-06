Ufficiale il Huawei Mate 30 Lite il 5 giugno ma sotto mentite spoglie | in Italia lo

optimaitalia

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il30è realtà da oggi 5in Cina ma chialo pure con il suo nome "locale" ossia Maimang 8. Dell'evento di presentazione avevamo dato anteprima nei giorni scorsi e di fatto lo smartphone è stato lanciato come successore del Maimang 7 (di fatto il nostro20). Il produttore non si ferma e nonostante il ban USA continua a commercializzare nuovo hardware ma con una specifica precisazione. Il Maimang 8 alias30sarà in vendita proprio da oggi 5ma esclusivamente in Cina e non altrove. Per la commercializzazione dalle nostre parti i tempi potrebbero essere piuttosto lunghi e andare anche oltre l'estate. Ma per quanto il30nella sua versione cinese possa essere lontano da noi, giusto conoscere già la sua scheda tecnica al completo. Il telefono giunge in due colorazioni: la Midnight Black e la Sapphire ...

