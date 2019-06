Ue | L' Italia non ha rispettato regola del debito | giustificata procedura d' infrazione

L’Europa boccia l’Italia grillina : non bisogna spendere quando non c’è spazio per farlo : Nulla da fare. L’Italia grillina va a fondo. A certiticarlo l’Unione europea. La regola del debito “non è stata rispettata”

Commissione Ue all'Italia : "Violata norma sul debito - procedura giustificata ma non partirà adesso - la parola passa a Roma" : La regola del debito e i problemi a mantenere gli accordi sul deficit di bilancio "giustificano" una procedura d'infrazione a carico dell'Italia. Ma non partirà subito. "Le porte sono aperte per Roma, ascolteremo eventuali modifiche" ha detto Moscovici

Lo Stato Italiano rischia di finire in tribunale per non aver agito contro l’emergenza climatica : Che la Terra sia in pericolo ormai non è più un mistero e che i suoi abitanti debbano fare qualcosa di concreto per assicurarsi un futuro, neppure. Ma che cosa? E soprattutto come? Un gruppo di associazioni, movimenti e semplici cittadini riuniti in una campagna dal titolo emblematico, “Giudizio universale”, ha deciso di passare dalle parole ai fat...

Fratelli rom d'Italia - la lezione di De André (e non solo) per Salvini e Di Maio : Quello che so sui rom, il popolo romanì, l’ho imparato per lo più dalla musica, dalla cultura e non dalla strada, né dai pregiudizi della gente, istillata da politici che da sempre mettono persino la discriminazione nel paniere degli strumenti utili a raccattare voti.Così, anche il 2 giugno, data in cui si festeggia la Repubblica italiana, è diventato tappeto di scontro istituzionale. Grave perché ...

Procedura d'infrazione in arrivo. Per l'amico Oettinger "l'Italia non può mettere a rischio l'Eurozona" : La valutazione di Bruxelles, dopo la lettera di Roma sui conti pubblici, è attesa per oggi. Ma per il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, ci sono pochi dubbi: allo stato attuale, una Procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell’Italia è pressoché inevitabile.“Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla Procedura di infrazione”, ha detto in ...

Nella scuola Italiana l'inclusione è la normalità (ma Matteo Salvini fa finta di non saperlo) : Fuori impazza la propaganda del governo contro stranieri e minoranze di ogni tipo. Ma dentro le aule l’integrazione è ormai routine quotidiana. E la normalità è fatta da tante diversità

Brexit - 70mila richieste di residenza : «Carissima Italia - non torniamo più» : Brexit o non Brexit? Il D-Day dovrebbe scattare il 31 ottobre 2019, ma a tre anni dal referendum con cui il popolo britannico si è espresso a favore dell'uscita dall'Unione Europea (23...

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. Italia nona con 33 medaglie : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Di Maio ai vertici Whirlpool : “Non si prende per il c... l’Italia”. L’azienda : “Non vogliamo chiudere” : Dal 2014 ad oggi la Whirlpool ha ricevuto 27 milioni di euro di fondi pubblici. Così, secondo quanto si apprende da fonti sindacali presenti all’incontro, il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha cominciato la discussione al tavolo di crisi appena aperto al Mise sul futuro dello stabilimento di Napoli. per poi aggiungere: «Non si pre...

