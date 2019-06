Ue | “In Italia inadeguatezza della pa limita capacità di usare fondi Combattere evasione

Forza Italia - tutti contro tutti dopo il flop. Berlusconi a Toti : “Invisibile se va via”. L’ex pupillo : “È il partito che sparirà” : Il Caimano c’è ancora. Tutto il resto sta crollando. È una morte lenta, lentissima quella di Forza Italia. Un’implosione in cui le Europee rappresentano probabilmente il punto di non ritorno per il partito di Silvio Berlusconi. Mai il partito aveva raggiunto un risultato così basso a un’elezione importante. Nessuno si aspettava risultati esagerati, ma la soglia psicologica del dieci percento era data come probabile – se ...

Farmaci - Farmindustria : “In Italia i prezzi sono molto equi” : “Ogni Paese ha il suo sistema di negoziazione, quello di un farmaco non è un prezzo libero: in Italia si negozia con l’Agenzia Italiana del farmaco in base a criteri non stabiliti a priori, ma discussi con le commissioni tecniche. E penso che per quanto riguarda il nostro Paese, i prezzi siano molto equi”. A intervenire è il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, nel giorno in cui l’Assemblea mondiale della ...

Roland Garros – Federer porta Sonego ‘a scuola’ - il tennista italiano ammette : “In certi momenti ci capivo poco” : Lorenzo Sonego racconta il complicato esordio al Roland Garros contro Roger Federer: il tennista italiano ammette di essere andato seriamente in difficoltà contro il campione svizzero Lorenzo Sonego non è stato baciato dalla fortuna durante la cerimonia di presentazione del tabellone del Roland Garros. Il sistema ha accoppiato il tennista azzurro con Roger Federer già al primo turno. Una sfida senza dubbio affascinante, ma che Sonego ha ...

Mancini : “L’Italia può aprire un ciclo”. “In prospettiva” - spiraglio per Balotelli : "L'Italia è già pronta, possiamo aprire un ciclo". Lo dice Roberto Mancini in un'intervista al quotidiano 'La Stampa'. La sua avventura azzurra è iniziata ufficialmente il 28 maggio di un anno fa con la prima amichevole vinta contro l'Arabia Saudita. "Ci sono squadre più avanti di noi. La Francia su tutte, ma nessuno ha un fenomeno. Per cui se facciamo un buon lavoro, se giochiamo un calcio offensivo che diverta e che gratifichi, ecco che allora ...

Salvini : “In Italia mi fido di Conte. In Europa sono già in parola con Farage : insieme rivoluzioniamo l’Ue” : Con Farage “siamo già in parola. Come con gli olandesi, i francesi e i tedeschi. Abbiamo vedute comuni anche con ungheresi e polacchi pur appartenendo a famiglie diverse. Possiamo fare davvero la rivoluzione in Europa”. Così il vicepremier Matteo Salvini, in un’intervista a La Stampa, delinea le strategie della Lega in vista delle elezioni Europee di domenica 26 maggio. È l’alleanza che il Carroccio sogna per cambiare la Ue: ...

Mario Coppola (Potenza) : “In Italia regna la mafia. Il Catania non poteva uscire” : Mario Coppola, centrocampista del Potenza, ha pubblicato un post su Facebook ripreso da tuttopotenza.com in cui fa delle pesantissime accuse, parlando addirittura di mafia dopo l’eliminazione contro il Catania. Queste le sue parole: “Purtroppo in Italia continua a regnare la mafia.. brutto uscire così ! Rigore da ergastolo all’andata sull’1-1, gol regolare sullo 0-1… uno scippo nel vero senso della parola! Il Catania e Lo ...

Giro d’Italia 2019 - Elia Viviani si ritira : “Inutile continuare così - devo fermarmi e ritrovare la convinzione” : Il quarto posto odierno sarà l’ultimo piazzamento di Elia Viviani al Giro d’Italia 2019: sul traguardo di Novi Ligure ad imporsi è stato l’australiano Caleb Ewan, e così il velocista azzurro, nel corso del “Processo alla Tappa” ha annunciato il ritiro dalla Corsa Rosa, dal momento che da domani sono previste tante montagne. Non cerca alibi il campione italiano ai microfoni RAI: “Si vede che non sono sereno, ...

Meloni attacca Forza Italia : “Inutile votarli alle Europee”. Poi : “Unico governo possibile è Lega-FdI” : “Non tutti il centrodestra vuole cambiare le cose in Europa. Votare per Antonio Tajani significa votare Merkel e Juncker. Ogni voto dato al Pd o a Forza Italia rafForza questa Europa”. A dirlo, in piazza a Napoli per la chiusura della campagna per le Europee del 26 maggio, è la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Che aggiunge: “L’unico governo possibile dopo la consultazione è quello tra Lega e ...

Ministero della Salute : “In Italia nessun ritiro delle protesi al seno ruvide” : nessun ritiro dal mercato Italiano delle protesi al seno testurizzate, o ruvide, collegate all’insorgenza di un raro tumore, il linfoma anaplastico a grandi cellule Alcl: “Non si ravvedono motivazioni sufficienti per raccomandare il ritiro dalla disponibilita’ commerciale delle protesi testurizzate e non si pone indicazione alla rimozione della protesi liscia o testurizzata in assenza di sospetto clinico di Bia-Alcl”. Lo ...

Di Maio-Salvini - altro giorno di scontri : “Autonomia? Così spacca in due l’Italia”. “Pensi ai morti sul lavoro”. “Inumano” : Uno dice all’altro di occuparsi dei morti sul lavoro. L’altro replica bollandolo come “inumano” e invitandolo a “fare di più sui rimpatri“. Ennesima giornata di scontro a distanza tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Nel giorno dell’inchiesta anti corruzione che ha portato all’arresto del sindaco leghista di Legnano , i due vicepremier continuano a polemizzare su tutto alzano il livello dello ...

Ferragni dalla parte di Uber : “In Italia non funziona per una stupida legge" : Chiara Ferragni sta dalla parte di Uber. Uno sfogo social che strizza l’occhio agli autisti dell’app di trasporto quello pubblicato nelle scorse ore dall’influencer su Instagram. “Quando finisci di lavorare alle 8 di sera e vorresti tornare a casa ma Uber non funziona più a causa di una stupida legge appena approvata”, scrive la Ferragni in una storia. La fashion blogger ha aggiunto: “I taxi non sono ...

Montreux Volley Master : Italia batte Turchia - le ragazze di Mazzanti “In palla” : Montreux Volley Master, vittoria per la Nazionale Italiana del CT Mazzanti contro la Turchia: un 3-1 convincente Nella seconda giornata del Montreux Volley Master, le azzurre hanno trovato il primo successo superando 3-1 (25-27, 25-20, 25-20, 25-23) la Turchia. Dopo la sconfitta rimediata nella prima gara contro la Thailandia, la selezione tricolore è riuscita a riscattarsi grazie ad una prova che l’ha vista assoluta protagonista. Dopo un ...

La polemica di Tommasi : “In Italia chi lancia i giovani viene esonerato” : “In Italia non si accettano i discorsi a medio-lungo termine: si parla tanto dei giovani, ma poi chi lancia i giovani viene esonerato. Zaniolo, per esempio, lo ha lanciato un tecnico che non e’ piu’ sulla panchina della Roma. E ci sarebbero altri esempi”. Sono le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell’Associazione Italiana calciatori Damiano Tommasi nel corso del forum “Il CALCIO che ...

Boxe - Clemente Russo : “Inseguo le Olimpiadi 2020 - per entrare nella storia. Voglio essere il portabandiera dell’Italia a Tokyo” : Clemente Russo si è reso protagonista di una bella vittoria contro il promettente tedesco Deroy Boy in un match disputato nella nuova palestra nata nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta), il 37enne non si nasconde come ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: “Il sogno sarebbe quello di centrare a Tokyo 2020 la quinta Olimpiade, un traguardo che mai nessun pugile ha raggiunto nei secoli dei ...