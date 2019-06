Ue | «Giustificata procedura per debito» Di Maio | «Quota 100 non si tocca»   Fisco e

Ue : procedura Giustificata - Italia ha violato regole sul debito : La Ue gela l'Italia: la procedura d'infrazione è giustificata, vista la violazione delle regole sul debito nel 2018, nel 2019 e, in previsione, anche nel 2020. Per Bruxelles il...

Commissione Ue all'Italia : "Violata norma sul debito - procedura Giustificata ma non partirà adesso - la parola passa a Roma" : La regola del debito e i problemi a mantenere gli accordi sul deficit di bilancio "giustificano" una procedura d'infrazione a carico dell'Italia. Ma non partirà subito. "Le porte sono aperte per Roma, ascolteremo eventuali modifiche" ha detto Moscovici

Ue : L'Italia non ha rispettato regola del debito - Giustificata procedura d'infrazione : L’Italia "non ha rispettato" la regola del debito né nel 2018 né nel 2019 e non la rispetterà nemmeno l’anno prossimo, quindi "è giustificata" l’apertura di una procedura di infrazione per debito eccessivo da parte dell’Unione europea. procedura che però non partirà adesso. procedura d'infrazione, Oettinger: 'Per L'Italia è inevitabile' Necessaria una manovra bis da 3-4 miliardi di ...

Procedura infrazione - Ue : “È Giustificata. Il governo ha danneggiato l’economia” : Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha affermato che la Procedura di infrazione a carico dell'Italia è giustificata. "Il criterio del debito, che pesa per 38.400 euro ad abitante oltre a 1000 euro all'anno per rifinanziarlo, dovrebbe essere considerato non rispettato per cui una Procedura per deficit eccessivo basata sul debito è giustificata", si legge nel rapporto. Secondo Dombrovskis, il governo gialloverde ha ...

Commissione Ue : Italia inadempiente - Giustificata procedura. “Peggiorate prospettive di crescita e conti pubblici” : La Commissione europea ha concluso che l'Italia risulta "inadempiente" rispetto alle regole europee sul debito pubblico e che quindi "è giustificata una procedura" nei suoi riguardi. La decisione è stata annunciata a seguito dell'approvazione del Pacchetto di primavera 2019 del semestre europeo. In base all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei confronti di Belgio, Francia, Italia e Cipro, ...

La Ue : «Giustificata la procedura per debito - dal governo danni all’economia» Fisco e pensioni : le 5 richieste Ue all’Italia : La Commissione europea compie il primo passo formale per l’avvio della procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia: «Le ultime misure prese dal governo capovolgono gli effetti positivi degli interventi passati»

L'Italia non rispetta la regola del debito. La procedura d'infrazione “è Giustificata” - dice Bruxelles : La regola del debito “non è stata rispettata” nel 2018, nel 2019 e non lo sarà nel 2020, e quindi “è giustificata” una procedura per debito eccessivo, scrive la Commissione Ue nel rapporto sul debito italiano. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis ha spiegato che le recenti scelte politiche sono stat

Commissione Ue all'Italia : "Violata norma sul debito - procedura Giustificata ma non partirà adesso - la parola passa a Roma" : La regola del debito e i problemi a mantenere gli accordi sul deficit di bilancio "giustificano" una procedura d'infrazione a carico dell'Italia. Ma non partirà subito. "Le porte sono aperte per Roma, ascolteremo eventuali modifiche" ha detto Moscovici

La procedura d'infrazione “è Giustificata” perché l'Italia non ha rispettato la regola del debito - dice Bruxelles : La regola del debito “non è stata rispettata” nel 2018, nel 2019 e non lo sarà nel 2020, e quindi “è giustificata” una procedura per debito eccessivo, scrive la Commissione Ue nel rapporto sul debito italiano. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis ha spiegato che le recenti scelte politiche sono stat

Conti pubblici - l'Ue : "Giustificata la procedura d'infrazione per l'Italia" : Secondo la Commissione Europea "le prospettive per la crescita sono peggiorate" e il governo ha fatto marcia indietro sulle...

La Commissione Ue : “Violate le regole sul debito. La procedura contro l’Italia è Giustificata” : La Commissione europea ha deciso: la procedura per debito «è giustificata», ora la parola passa ai governi. Il collegio dei commissari ha dato il via libera questa mattina al rapporto in cui si sottolinea che «il criterio del debito non è rispettato». I fattori attenuanti indicati dal governo italiano non sono stati riconosciuti. Anzi, la deviazion...

Commissione Ue all'Italia : "Violata norma sul debito - procedura Giustificata" | "Via tasse dal lavoro e combattete l'evasione" : La Commissione di Juncker boccia i nostri conti e rimanda ai ministri delle Finanze la decisione sulla multa

Gli squilibrati d'Europa. Per Bruxelles "Giustificata procedura di infrazione" contro l'Italia : “Per l’Italia, è giustificata una procedura per disavanzi eccessivi per il debito”. Sic et simpliciter: come previsto, la Commissione Europea approva il pacchetto di primavera e per l’Italia raccomanda una procedura per debito elevato, già al 132,2 per cento del pil nel 2018 e in aumento al 133,7 per cento quest’anno e al 135,2 per cento nel 2020, secondo le previsioni di Bruxelles. Ora, per evitarla, ...