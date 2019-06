Ue | Fassina | “No a manovra correttiva Governo resista all’ennesimo atto autolesionistico

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) “Unadi finanza pubblica dalle dimensioni volute dalla Commissione europea aggraverebbe le condizioni dell’economia reale italiana e farebbe aumentare il debito pubblico. Spero che ilrichiesto da Bruxelles“. Sono le parole del deputato di Liberi e Uguali, Stefano, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, in merito alla procedura di infrazione per debito eccessivo in arrivo dalla Commissione europea. Conte: 'Proverò a impedire la procedura d'infrazione'. Di Maio: 'Quota 100 e pensioni non si toccano' E spiega: “Sono preoccupato perché si insiste nonostante i fallimenti della ricetta raccomandata dalla Commissione europea, che poi è quella scritta nei trattati sotto il segno liberista che caratterizza la ...

