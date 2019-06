Turismo | fuga dal mare italiano | tra le destinazioni a picco c' è la Puglia

Blastingnews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) L'estate in Italia, e soprattutto in, potrebbe iniziare davvero in modo imprevisto. Non per via delle temperature, che dopo i temporali degli scorsi giorni stanno cominciando sensibilmente a salire, ma soprattutto per quanto riguarda le presenze turistiche e un calo, drastico, del fatturato che proviene dal. Nel Salento si annuncia infatti una "situazione anomala" rispetto a quella degli scorsi anni: tali stime sarebbero confermate anche dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, che sottolinea come la concorrenza di Egitto, Turchia, Grecia e Spagna si stia facendo sentire. Secondo i dati forniti dalla testata economica quest'anno gli italiani guarderanno soprattutto il budget a loro disposizione, e i giorni di vacanza scenderanno sotto i 10. Tornando nell'area a sud dellala situazione, al momento, sarebbe la seguente: i servizi sarebbero pochi e i prezzi di ...

gigivagnozzi : Prezzi alti, qualità bassa, pochi investimenti e frammentazione: sul turismo parliamo sempre di sistema paese ma no… - BortoneMauro : #LecceSette - Turismo, Fuga dal mare pugliese, nel Salento crollano presenze e fatturato - webnauta5_9 : RT @S_Galimberti: Fuga dal mare italiano: prezzi su, budget giù. #turismo #Italia -