Trump | C' è un cambiamento nel clima

Trump : "Adesso credo nel cambiamento climatico - ma non è colpa degli Usa" : Il tycoon ha spiegato in un'intervista che il principe Carlo lo ha convinto sui rischi dei fenomeni meteorologici estremi, ma che la responsabilità è di Russia, Cina e India

