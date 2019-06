Troy | trama | cast e curiosità del film con Brad Pitt nell’armatura di Achille

Troy film stasera in tv 5 giugno : cast - trama - curiosità e streaming : Troy è il film stasera in tv mercoledì 5 giugno 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Troy film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 21 maggio 2004 GENERE: Azione, Storico ANNO: 2004 REGIA: Wolfgang Petersen cast: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Sean Bean, Brian Cox, Peter ...