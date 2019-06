Trovato corpo carbonizzato a Roma | è giallo

Notre Dame - un mese e mezzo dopo l'incendio un disastro sanitario : cosa hanno Trovato nel corpo dei residenti : Allarme sanitario a Parigi per i residenti della zona di Notre Dame. Le autorità francesi hanno invitato le famiglie che vivono al centro di Parigi con bambini piccoli o donne incinte a sottoporsi a un'analisi del sangue per valutare il livello di piombo. E questo dopo che livelli troppo elevati di

Nel Danubio è stato Trovato un corpo che potrebbe appartenere a una delle persone coinvolte nel naufragio di mercoledì a Budapest : Le autorità ungheresi hanno recuperato un corpo dal fiume Danubio, vicino alla cittadina di Harta, più di 100 chilometri a sud di Budapest: si pensa che possa appartenere a una delle persone coinvolte nel naufragio di un’imbarcazione turistica avvenuto mercoledì

Il corpo esanime Trovato in piazza San Bernardo è di Paolo Tenna : nessuna ipotesi esclusa : Roma – E’ di Paolo Tenna, ad di Film Commission Torino Piemonte e componente del Cda di Istituto Luce-Cinecitta’, il corpo dell’uomo trovato morto questa mattina a Roma in piazza San Bernardo. Tenna, 47 anni, era nella Capitale proprio per partecipare a una riunione del Cda di Cinecitta’ e alloggiava nell’albergo che affaccia sulla piazza. A indagare sulla sua morte sono i Carabinieri. Sul suo corpo non ...

Orrore a Lecce - il corpo di un anziano bruciato vivo Trovato nella sua abitazione : L’hanno cosparso di alcol e poi incendiato. Orrore a Collepasso, in provincia di Lecce, dove un anziano di 89 anni, Antonio Leo, è stato trovato cadavere nel bagno della sua abitazione, una villetta al pian terreno di via Roma, a causa delle gravi ustioni riportate sul corpo. L'omicidio sarebbe avvenuto nel bagno dell'abitazione, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri. La scoperta è avvenuta in serata. Ad avvisare le forze dell’ordine ...

Orrore in provincia di Lecce - il corpo di un anziano bruciato vivo Trovato nella sua abitazione : E' accaduto a Collepasso. Antonio Leo, 89 anni, è stato cosparso di alcool da qualcuno che poi gli ha dato fuoco. Sentito dai carabinieri il figlio della vittima

Brescia - insegnante si toglie la vita in palestra : il corpo riTrovato dagli alunni : Da Brescia arriva una storia terrificante. Un insegnante di musica si è suicidato nella palestra della scuola dove insegnava. A trovarlo alcuni giovani studenti ora in forte stato di choc. Il docente, 56 anni, era benvoluto dai suoi studenti e stimato dai colleghi, ma come riportato dall'edizione locale del quotidiano Il Giorno, ultimamente era angosciato da gravi problemi di salute. Il macabro ritrovamento Stando a quanto ricostruito finora, ...

Milano - bambino di 2 anni Trovato morto in casa : si cerca il padre. Sul suo corpo segni di violenza : Un bambino di due anni è stato trovato morto in un appartamento di via Ricciarelli a Milano, in zona San Siro. A chiamare i soccorsi è stato il padre del piccolo, che però al momento dell'arrivo della polizia non era presente in casa. Sul posto c’era solo la madre che ha incolpato il marito. Sul cor

Bambino di due anni Trovato morto in casa : sul corpo segni di violenza : trovato senza vita un Bambino di due anni questa mattina a Milano in zona San Siro. A chiamare i soccorsi è stato il padre...

Milano - bambino di 2 anni Trovato morto in un appartamento : sul corpo evidenti segni di violenza - è ricercato il padre : Un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento a Milano, in via Ricciarelli, nella periferia ovest. Secondo quanto appreso finora, il piccolo presentava evidenti segni di violenza sul corpo e i paramedici hanno solo potuto constatare il decesso. A chiamare i soccorsi è stato il padre, ma all’arrivo della polizia in casa c’era soltanto la madre, una donna croata di 23 anni che ha dato la colpa ...

Trovato in casa il corpo senza vita di un bambino di due anni. Si cerca il padre 25enne : La tragedia in appartamento di un palazzo popolare. Sul corpo del piccolo trovati segni di violenza. All’arrivo della polizia c’era soltanto la madre, di origine croata e di 23 anni. Gli agenti cercano il padre, italiano di 25 anni

Trovato in casa il corpo senza vita di un bambino di due anni. Si cerca il padre : La polizia è stata avvisata dalla madre. La tragedia in appartamento di un palazzo popolare. Gli agenti cercano il padre. Sul posto la Scientifica

Milano - bambino di 2 anni Trovato morto in un appartamento : sul corpo evidenti segni di violenza : Un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento a Milano, in via Ricciarelli, nella periferia ovest. Secondo quanto appreso finora, il piccolo presentava evidenti segni di violenza sul corpo e i paramedici hanno solo potuto constatare il decesso. A chiamare i soccorsi è stato il padre, ma all’arrivo della polizia in casa c’era soltanto la madre, una donna croata di 23 anni. Le indagini si stanno concentrando ...

Roma - è morto il trapper Saor : il suo corpo senza vita Trovato in strada da un passante : È stato trovato riverso in strada senza vita il trapper 29enne Saor: il cadavere di Cristhian Ballena, questo il suo vero nome del ragazzo di origini peruviane, è stato notato la mattina del 19 maggio in via Anassimandro, in zona Torpignattara a Roma, da un residente della zona che passava di lì. Inutili i soccorsi, per il giovane non c’era più nulla da fare. La salma del 29enne è stata portata all’istituto di medicina legale del ...

Il corpo di una ragazza legata mani e piedi è stato Trovato nel bagagliaio di un'auto : Il corpo di una giovane donna scomparsa nei giorni scorsi è stato trovato nel bagagliaio di un'auto la notte tra domenica e lunedì. La scomparsa della ventitreenne era stata denunciata dai suoi familiari giovedì. Intorno alle 23 di domenica, la sorella della vittima ha contattato la polizia spiegando che la macchina della giovane era in un luogo in cui non aveva motivo di essere. Inquieta, ha chiesto alla polizia di andare sul ...