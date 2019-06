Trentino Alto Adige | in montagna condizioni ancora invernali | i consigli delle guide

Trentino Alto Adige - 250 ore di lavoro per liberare il rifugio Toni Demetz : pareti di neve di 8 metri [FOTO] : Ad un’altitudine di 2.685 metri, nel cuore delle Dolomiti, sorge il rifugio Toni Demetz. In questo periodo dell’anno, la neve non dovrebbe essere un problema per il Toni Demetz, solitamente privo di neve fino ad agosto. Ma quest’anno le nevicate sono impressionanti, come spiega Heini Demetz in un’intervista a STOL. Queste grandi quantità di neve non sono rare e sono opera anche del forte vento intorno al rifugio. “Abbiamo ...

Rifugi in Trentino Alto Adige sommersi dalla neve : si scava per la riapertura : Oggi 1° Giugno 2019 inizia l’estate meteorologica, e tra pochi giorni inizierà ufficialmente quella astronomica: in questo periodo molti Rifugi alpini si apprestano a riaprire. Quest’anno la situazione è molto singolare, in quanto molti gestori devono gestire muri di neve molto alti, il cui spessore è dato dalle eccezionali precipitazioni delle ultime settimane. Tra tutti si può citare il Rifugio “Toni Demetz” a 2685 ...

Maltempo e freddo in Trentino Alto Adige : neve a 2000 metri - riscaldamenti accesi a Bolzano : In Trentino Alto Adige prosegue la fase di instabilità, con temperature al di sotto della media stagionale, pioggia a fondovalle e neve sopra i 2000 metri. A Bolzano e Trento si registrano +14°C mentre nelle località di montagna i valori sono inferiori ai 10 gradi. In considerazione delle previsioni meteo per i prossimi giorni e del conseguente andamento delle temperature, il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha autorizzato, in deroga alle ...

Meteo - freddo in Trentino Alto Adige : temperature inferiori alla media - nuova perturbazione in arrivo : Il Trentino Alto Adige oggi si sveglia con sole, vento fresco e temperature inferiori alla media stagionale, dopo la neve sulle montagne e la pioggia dei giorni scorsi e prima di una nuova perturbazione prevista da giovedì. Trento e Bolzano oggi hanno fatto registrare +10°C, Rovereto ed Arco +12°C, Merano +11°C, Bressanone +9°C. A Dobbiaco, Monguelfo e Solda in Alto Adige si sono rilevati -2°C. Sulle montagne, la stazione di rilevamento posta ai ...

Maltempo Trentino Alto Adige : temperature sotto la media e neve sulle montagne : Il Maltempo non risparmia neanche il Trentino Alto Adige: si registra neve alle quote più alte, mediamente sopra i 1300 metri, cielo grigio, rovesci e vento freddo. Le precipitazioni a fondovalle hanno concesso una tregua con le temperature che lentamente stanno risalendo anche se le correnti da nord rendono l’aria umida facendo registrare valori inferiori alle medie stagionali. A Bolzano e Trento questa mattina si sono rilevati +17°C, ...

Vitalizi Trentino-Alto Adige - la Consulta : “Taglio previsto da legge legittimo”. M5s : “Privilegi e non diritti acquisiti” : I tagli ai Vitalizi dei consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige decisi nel 2014 non erano incostituzionali. Lo ha stabilito la Consulta che ha esaminato i quesiti posti dal giudice civile di Trento Massimo Morandi e riguardanti la norma che aveva cercato di ridurre gli effetti a favore della casta politica di una precedente legge regionale del 2012. La causa riguardava gli effetti “retroattivi, permanenti ed irreversibili” che vietavano il ...

Trentino Alto Adige - migliaia di candele accese di notte per proteggere i vigneti dal gelo : Le luci di migliaia di candele accese tra i filari dei vigneti stanno illuminando queste notti in Trentino Alto Adige. Una danza di fiammelle che regala uno spettacolo unico ma che non ha nulla a che fare con tradizioni o riti popolari. Si tratta infatti di un metodo utilizzato dagli agricoltori per contrastare gli effetti devastanti delle gelate notturne che proprio in questi giorni stanno interessando la provincia di Bolzano in connessione con ...

Maltempo : crollo delle temperare in Trentino - agricoltori in allarme per l’alto rischio gelate : A seguito delle nevicate fuori stagione sulle montagne del Trentino, gli agricoltori sono in allarme dato il brusco abbassamento delle temperature e l’alto rischio di gelate. Nella scorsa notte le minime hanno di poco superato lo zero nel fondovalle, ma per le prossime ore le minime sono previste in ulteriore in calo con probabili gelate anche a quote medio-basse, stando alle comunicazioni di MeteoTrentino. Nel contempo gli agricoltori ...

Maltempo : in Trentino Alto Adige neve anche a 600 metri : La perturbazione proveniente dall’Artico sta già facendosi sentire in Trentino Alto Adige, dove nel giro di qualche ora sono arrivati vento, pioggia a fondovalle, fiocchi bianchi anche a 600 metri ed un netto calo delle temperature. Questa mattina Bolzano si e’ svegliata con 6 gradi, Trento con 5 ma e’ nelle vallate di montagna che il colpo d’occhio e’ molto simile a quello natalizio. Sulle vette dolomitiche, nella ...

Valanghe Trentino - Alto Adige e Tirolo : 10 milioni di pagine visitate per il servizio Euregio : Ha raggiunto i 10 milioni il numero di pagine visitate, negli ultimi cinque mesi sul sito del servizio online Valanghe.report che offre informazioni transnazionali sulle condizioni meteo e della neve in Trentino, Alto Adige e Tirolo. Il servizio è online dallo scorso 3 dicembre 2018 e sara’ sospeso domenica 5 maggio. Da allora sono state 2,5 milioni le visite al sito da parte di 1,2 milioni di utenti delle tre regioni alpine. Il giorno che ...

Maltempo e neve in Trentino-Alto Adige : colpo di coda dell’inverno - Dolomiti imbiancate : L‘inverno sembra non volere lasciare le Dolomiti: dopo il Maltempo del fine settimana, i rilievi si presentano imbiancati. Ai Prati di Croda Rossa si rilevano 80 cm di neve, 70 cm alla malga Rossalm a 2164 metri di quota. I fiocchi sono scesi anche fino a valle, con 40 cm a Sesto e 35 a San Candido. Sono stati riaperti i passi Dolomitici del Sella e Valparola, mentre rimagono chiusi il Passo Gardena, Passo dello Stelvio, Passo Rombo, Passo ...