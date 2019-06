huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) “Se è difficile essered’arte? Vedo più vantaggi che problemi, non sono una vittima. Certo, la continua presenza delnella tua vita, emotivamente, è un peso. Io sono un tipo di città, lui di campagna. Poi lui è iperattivo ed è molto più social di me. Chi mi chiede di duettare con lui non ha capito niente”. Non chiedete adi rinnegare ilGianni, ma neanche di appoggiarsi troppo a lui per aver la strada spianata nel mondo della musica. Il 22enne ha scelto la carriera musicale, ma il suo stile è ben distante da quello dell’eterno ragazzo di Fatti mandare dalla mamma. A pochi giorni dall’uscita del suo primo Ep, “Assurdo”, e dopo aver raggiunto il milione di visualizzazioni su Youtube, lo racconta lui stesso a Vanity Fair. Nei miei testi parlo della ...

sunsetyoongs : il 7 esce il pezzo di madame e tredici pietro ciao - HuffPostItalia : Tredici Pietro: 'Vivo in villa con mio padre Morandi, ma evito i 'figli di papà'. Non chiedo regali, per star in pa… - PierMusolino : Avete 2 giorni prima che esca l’album per conoscerlo. Mina Tredici Pietro, Mr. Monkey - Tu Non Sei Con Noi, Bro… -