Travaglio | ' Salvini travestito da nazionalista | ma sei anni fa l' Italia gli faceva schifo'

Travaglio : “Salvini? È sempre lo stesso - mai cambiato. Ora si è travestito da leader nazionale e nazionalista” : “Salvini? È sempre lo stesso, è in politica dal 1990, è il politico più vecchio che abbiamo. Sei anni fa la Lega si chiamava Lega Nord e mai aveva festeggiato la festa della Repubblica Italiana. Adesso Salvini si è travestito da leader nazionale e nazionalista e quindi è costretto a festeggiarla e a dimenticare quando l’Italia gli faceva schifo e gli interessava solo la Padania“. Così il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco ...

Marco Travaglio in crisi d'identità : "Sono il premier e si fa così" - un delirante attacco a Matteo Salvini : L'ultima prodezza di Marco Travaglio? Una sostanziale crisi d'identità. Oggi il direttore del Fatto Quotidiano, l'house organ grillino, crede di essere Giuseppe Conte. Lo mette in chiaro sin dal titolo del suo editoriale, "il discorso del premier", che inizia così: "Care concittadine e concittadini,

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Lega partito nuovo? Salvini non può tornare con Berlusconi per la quarta volta” : “Per accreditare questa leggenda della Lega partito nuovo e del rinnovamento, Salvini non può tornare con Berlusconi per la quarta volta”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, ospite dell’ultima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk condotto su Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi, riflette su quella parte di Lega nostalgica che – dice Sommi – “vuole tornare da ...

Matteo Salvini - la nuova frontiera di Travaglio : lancia il "Perdi Salvini" e pubblica gli insulti al leghista : L'ultima frontiere della lotta grillina alla Lega? Il concorso "Perdi-Salvini" lanciato dal Fatto quotidiano. Nata come chiaro sfottò al vero "Vinci-Salvini", l'iniziativa del leader del Carroccio su Facebook per "fidelizzare" gli elettori leghisti (si vince un incontro dal vivo con il Capitano), l'

Sondaggi riservati - una voce a Marco Travaglio : perché Matteo Salvini è preoccupato : Matteo Salvini, in questi giorni di tensione con gli alleati di governo e di colpi bassi, pare comunque volerci andar piano, vuole essere più prudente. I Sondaggi riservati che circolano in queste ore, scrive il Fatto quotidiano di Marco Travaglio, sono meno positivi di quanto non fossero fino a poc

Matteo Salvini - schiaffo a M5s e Marco Travaglio : "In quale Italia voglio vivere" : Lo scontro politico non è soltanto palese, lo si trova infatti tra le righe, nei riferimenti delle parole utilizzate dai due leader. Come in questo passaggio del discorso di Matteo Salvini nel corso di un convegno a Capranichetta, il tema era quello dell'"Ambientalismo ragionevole". Il ministro dell

Travaglio all’attacco : “Salvini è un cazzaro - non sa fare niente” : Direttamente dal Salone del Libro di Torino, Marco Travaglio usa parole al vetriolo contro Matteo Salvini. Parole davvero forti rilasciate ai giornali a margine della sua visita. Il Direttore del Fatto Quotidiano, parte morbido con un auspicio per le Europee in cui augura a Salvini di avere lo stesso epilogo politico di Berlusconi e Renzi: “Spero che Salvini vinca con la speranza che faccia la stessa fine di Berlusconi e Renzi. Se Salvini ...

DiMartedì - Marco Travaglio e lo sproloquio manettaro : insulti ad Armando Siri - fango su Matteo Salvini : Un Marco Travaglio sempre più con la bava alla bocca, quello che si palesa a DiMartedì di Giovanni Floris su La7. Siamo alla vigilia del CdM dove si deciderà sul futuro politico di Armando Siri, il leghista indagato per il quale i forcaioli grillini - Travaglio in testa - invocano manette da giorni.

Salvini e la vergogna di Travaglio. Manda l'inviato al Papeete : "Cosa pensate di lui?" - finisce in disgrazia : Al Fatto quotidiano pur di colpire Matteo Salvini arrivano anche a grattare nel fondo dei bicchieri da cocktail. Quelli del Papeete Beach, per l'esattezza, lo stabilimento balneare di Milano Marittima preferito dal leader della Lega. Ci ha passato spesso le vacanze estive in riviera romagnola, il su

Marco Travaglio - bomba di fango a orologeria sul Fatto : "Rom per Matteo Salvini" : "Rom per Salvini. Inchiesta sui boss e la Lega nel Lazio" titola a tutta pagina Marco Travaglio su Il Fatto quotidiano. E ancora, si legge: "Due pentiti del clan Di Silvio confessano: 'Nel 2016 abbiamo Fatto campagna elettorale a Noi per Salvini e ci hanno pagati per attaccare manifesti'". Nell'arti

Matteo Salvini - le 10 domande di Marco Travaglio : Marco Travaglio imita il quotidiano La Repubblica. Come il giornale fondato da Eugenio Scalfari aveva posto le note dieci domande a Silvio Berlusconi ai tempi del Bunga Bunga, così il direttore del Fatto Quotidiano per ripicca fa le 10 domande a Matteo Salvini. Ripicca perché il vicepremier e minist

Si chiama crisi di governo! Per Marco Travaglio è tutta colpa di Salvini : "Chiamiamo le cose con il loro nome ... questa escalation di smargiassate e gaglioffate da guappo di cartone ha un solo nome: crisi di governo". Lo scrive Marco Travaglio nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano, individuando un responsabile: Matteo Salvini."Nel breve volgere di una settimana il vice premier Matteo Salvini ha, nell'ordine:delegittimato il premier Giuseppe Conte, impegnato in una difficilissima mediazione diplomatica sulla guerra ...

Lega - Travaglio : “Su caso Siri Salvini dovrebbe scusarsi. C’è conflitto d’interessi - politicamente è grave” : “Il punto è capire se Siri ha presentato una proposta di una modifica regolamentare per favorire un imprenditore. Se lo ha fatto, per me va fuori a calci nel sedere. E a Salvini cosa è saltato in mente di prendere un imprenditore dell’eolico per farsi scrivere il programma sull’energia? È come se il piano dei trasporti lo scrivesse la Fiat”. A dirlo, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Lilli ...

Marco Travaglio - schifo quotidiano contro Matteo Salvini : "Il suo sogno è Mussolini - ecco chi lo vota" : Provate un po' a indovinare il tema sul quale si esibisce oggi Marco Travaglio sul Fatto quotidiano? Esattamente quello: l'attacco a Matteo Salvini. Il tutto in un pezzo dal titolo: "Mussolini o Ridolini". Un pezzo in cui spiega ai tanto amati grillini (tanto amati da lui) come contenere il leader d