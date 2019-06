Travaglio | “Salvini? È sempre lo stesso | mai cambiato Ora si è travestito da leader

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) “Salvini? Èlo, è in politica dal 1990, è il politico più vecchio che abbiamo. Sei anni fa la Lega si chiamava Lega Nord e mai aveva festeggiato la festa della Repubblica Italiana. Adesso Salvini si èdanazionale e nazionalista e quindi è costretto a festeggiarla e a dimenticare quando l’Italia gli faceva schifo e gli interessava solo la Padania“. Così il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commenta a Dimartedì (La7) la difformità delle posizioni manifestate negli anni daldella Lega sulla festa del 2 giugno. Landini a Salvini: “Lo sa o no che pezzi interi del Paese sono in mano alla mafia? E vuole sospendere codice appalti” E aggiunge: “Il problema è che il suo passato l’hanno dimenticato anche quegli elettori del Centro e del Sud che hanno preso ...

