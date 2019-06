calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Si arricchisce di ulteriori novità la vicenda legata al, distratta dalle vicissitudini societarie che rischiano di inficiare il cammino in campo. Per i siciliani c’è infatti in palio la Serie B, con il doppio impegno in finale playoff contro il Piacenza. Ma, dopo il botta e risposta tra calciatori e proprietà, con i primi che hanno messo in mora la società e i secondi che hanno risposto stupiti alla scelta dei tesserati, è arrivata una breve nota da parte dei granata di poco fa: “Il Presidente della SocietàCalcio haper i primi giorni della prossima settimana il consiglio d’amministrazione per un approfondito esame della“. Da capire a questo punto cosa stando realmente in casa siciliana. Emergeranno sicuramente delle novità dopo il Cda in programma a giorni.L'articolo, cheCda per ...

CalcioWeb : #Trapani, che succede? Convocato Cda per discutere situazione societaria - DIFelisari : RT @ManuelaBellipan: Primo autogoal di Sa1v1n1! ?? La sentenza del Tribunale di Trapani assolve i due immigrati arrestati nel caso #Diciott… - MariellaFanuli : #LineeGuidaTribunaleDiBrindisi #GruppoDiLavoroPalazzoMagliettaFanuli #MinoreSoggettoDiDiritto Il Tribunale di Trapa… -