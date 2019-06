Trampolino elastico | European Games 2019 | i convocati dell’Italia | Cannone e Michielini a

oasport

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Saranno Flavioe Costanzaa rappresentare l’Italia delagli, competizione multisportiva che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Il nostro veterano e la nostra migliore esponente al femminile cercheranno di mettersi in luce in un contesto competitivo e proveranno ad accedere alla finale anche se non sarà semplice. Le convocazioni non sono ancora state ufficialmente diramate ma il nome dei nostri due atleti compare sul sito ufficiale della competizione e sono stati loro due a ottenere la qualificazione per l’evento.ITALIA(UFFICIOSI): FlavioCostanzaClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Federginnastica

