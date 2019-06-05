Traffico Roma del 05-06-2019 ore 15 | 30

_Carabinieri_ : Operazione antimafia dei #Carabinieri #ROS, coordinati dalla DDA di Roma. Disarticolato clan “Fragalà”: nell’area m… - giornalettismo : A #Roma accade anche che il traffico si blocchi perché un toro e una mucca si accoppiano in strada. Accade a… - PLRomaCapitale : #Roma - Tangenziale Est: fra Svincolo A24 e Via Nomentana strada chiusa al traffico causa lavori sulle condutture d… -
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI’ 5 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA È CHIUSA DALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RIAPERTA INVECE IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. DI CONSEGUENZA CI ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI’ 5 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA È CHIUSA DALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RIAPERTA INVECE IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. DI CONSEGUENZA CI ...
Il Traffico di Roma è il più caotico d'Italia (e batte anche quello di Londra e New York) : Il traffico di Roma è il più caotico d’Italia e nel mondo è peggiore persino di quello di New York o di Londra. A evidenziarlo è l’edizione 2018 dell’annuale studio Traffic Index, realizzata dalla TomTom, attraverso l’analisi della velocità di ‘movimento’ sulle strade dei telefonini di automobilisti e passeggeri dei veicoli e di quella dei navigatori satellitari con scheda ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA È CHIUSA DAL BIVIO CON L’A24 SINO ALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLo svincolo di viale ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA È CHIUSA DAL BIVIO CON L’A24 SINO ALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLo svincolo di viale ...
Un toro e una mucca si accoppiano in mezzo alla strada a Roma : Traffico in tilt : E' diventato virale il video di un toro e una mucca che si accoppiano bloccando il traffico: accade a Roma, nella zona di...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA È CHIUSA DAL BIVIO CON L’A24 SINO ALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 10 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA È CHIUSA DAL BIVIO CON L’A24 SINO ALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST: IN SEGUITO AD UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA È CHIUSA DAL BIVIO CON L’A24 SINO ALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALLA ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST: IN SEGUITO AD UNA PERDITA D’ACQUA È CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA FRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E NOMENTANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO SAN GIOVANNI, E DAL BIVIO ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST: IN SEGUITO AD UNA PERDITA D’ACQUA È CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA FRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E NOMENTANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO SAN GIOVANNI, E DAL BIVIO ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 08 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 7:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST: IN SEGUITO AD UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA FRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E NOMENTANA, CI SONO CODE A PARTIRE DALLA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, E DAL BIVIO PER L’A24 VERSO LO STADIO OLIMPICO. DI ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL GRA A VIA DI ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 19:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE TRA L’USCITA PER LA PONTINA E QUELLA PER LA RomaNINA; IN CARREGGIATA INTERNA ALTRE FILE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA GREGORIO VII, CHIUSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LE CORSIE PREFERENZIALI TRA ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 19:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE TRA L’USCITA PER LA PONTINA E QUELLA PER LA RomaNINA; IN CARREGGIATA INTERNA ALTRE FILE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA GREGORIO VII, CHIUSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LE CORSIE PREFERENZIALI TRA ...