Torna Gran Paradiso dal vivo | la prima manifestazione di teatro 100% sostenibile

Giro d’Italia 2020 - la Grande Partenza fissata in Ungheria : Tornano la Sicilia e le grandi montagne : Prima tappa da Budapest e altre due sul territorio magiaro, poi si torna in Sicilia: sarà la 14ª Grande Partenza dall’estero per la Corsa Rosa L’Ungheria ospiterà la Grande Partenza del Giro d’Italia 2020. L’annuncio è stato ufficializzato a metà aprile a Budapest, presso l’Istituto Italiano di Cultura, alla presenza del Commissario Governativo per l’Ungheria Attiva, Máriusz Révész; del Vice Sindaco di ...

Milan - Donadoni : “Io in rossonero? Ho una grande voglia di Tornare…” : E’ stato un indimenticato ex calciatore, successivamente accostato anche alla panchina del Milan. Ma per il momento Roberto Donadoni non sembra essere tra le preferenze dei rossoneri, che dopo l’addio di Gattuso devono decidere a chi affidare le chiavi della squadra. A tal proposito, l’ex allenatore del Bologna ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole. “Io al Milan? Mi sono posto questa ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 2 giugno. In campo Federer e Nadal : big match Tsitsipas-Wawrinka. Muguruza per Tornare grande : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con l’ottava giornata. Cominciano gli ottavi di finale sotto la Tour Eiffel: è la giornata della parte bassa di tabellone. Roger Federer, reduce dalla vittoria #400 in carriera negli Slam, continua il suo percorso contro giocatori alla portata. Infatti, nel quarto turno sfiderà Leonardo Mayer, autore di un ottimo torneo sin qui, in cui ha battuto anche lo ...

Ivrea - Torna “La grande invasione” : il festival della lettura trasforma la città : Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno torna a Ivrea "La grande invasione", il festival della lettura che ormai è giunto alla settima edizione. Tra gli ospiti più attesi della kermesse Concita De Gregorio, Bjorn Larsson e Damon Krukowski, insieme ai dodici finalisti del Premio Strega. E per i bambini ci sarà un programma ad hoc, la "Piccola invasione". Infine, tante mostre.Continua a leggere

Gli Sconti Online di Euronics Tornano in grande stile fino al 12 giugno : Euronics lancia i nuovi Sconti Online con un serie di offerte sui prodotti di elettronica: tra queste non mancano le promozioni su smartphone e tablet Android, ecco le più interessanti. L'articolo Gli Sconti Online di Euronics tornano in grande stile fino al 12 giugno proviene da TuttoAndroid.

Inter - Antonio Conte è il nuovo allenatore. Il club : «Benvenuto in famiglia». L'ex ct : «Pretenderò rispetto per riTornare grandi» : L'Inter ufficializza l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: a lui «il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia», scrive la società sul suo...

Migranti - la Marina italiana soccorre barcone con 90 disperati in Libia. Aiuti - accuse e morti - cosa non Torna : La nave della Marina militare italiana Cigala Fulgosi è intervenuta in soccorso dei Migranti a bordo del gommone che da mercoledì si trova in difficoltà al largo della Libia, nelle acque tra Tunisia e Malta. L'allarme è stato raccolto direttamente dai naufraghi da Alarm Phone, il servizio che assist

Meteo - grande Tornado in Kansas : case ed edifici totalmente distrutti - decine di feriti. Dichiarato lo stato di disastro [FOTO e VIDEO] : I residenti dall’Iowa all’Oklahoma hanno dovuto fare i conti con un forte maltempo nella notte quando un round di violenti temporali è esploso sugli Stati Uniti centrali, provocando grandi danni. Lawrence (Kansas) registra grandi danni strutturali dopo un grande tornado che si è abbattuto sull’area. Un ferito a Claymont (Delaware), dove un albero è caduto su un tendone durante un concerto. Il Kansas City International Airport ha spostato i suoi ...

Riccardo e Ida sono Tornati insieme dopo UeD? “Un grande aggiornamento” : Riccardo e Ida news: cosa è successo dopo la fine di Uomini e Donne Riccardo e Ida sono tornati insieme? Cosa sta succedendo oggi? Le puntate di Uomini e Donne del Trono Over si sono concluse con l’appuntamento di oggi, martedì 28 maggio. Da domani, e per tutta la settimana, vedremo invece le scelte del […] L'articolo Riccardo e Ida sono tornati insieme dopo UeD? “Un grande aggiornamento” proviene da Gossip e Tv.

Nei grandi comuni riTorna il bipolarismo : Nella battaglia per le amministrative, il centrosinistra tiene la posizione in due capoluoghi di regione strategici, riconfermandosi a Firenze con Dario Nardella, che va oltre il 57% contro Ubaldo Bocci, e a Bari con Antonio Decaro, che sfiora il 66% contro Pasquale Di Rella. Non riesce però a strappare al centrodestra Perugia, dove si riconferma A...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2019 : il terzetto iridato azzurro Torna sul podio - Nespoli in grande spolvero ma beffato nell’individuale : La terza tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco si è conclusa ad Antalya (Turchia) ed è tempo di bilanci in casa Italia al termine dell’ultimo evento di preparazione in vista dei fondamentali Campionati del Mondo di ‘s-Hertogenbosch, valevoli anche come qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Gli azzurri hanno raccolto un solo piazzamento sul podio nella manifestazione turca grazie all’ottima prestazione della ...

Festival di Cannes - A Hidden Life : il gran rifiuto di un contadino a Hitler. Così Terrence Malick riTorna (finalmente) al cinema : Il titolo perfetto per un film perfetto. E soprattutto da parte del più nascosto dei grandi cineasti contemporanei. Terrence Malick potrebbe vincere la sua seconda Palma d’oro, perché A Hidden Life (Una vita nascosta), è un’opera importante quanto meravigliosa. Quasi a dire che il leggendario cineasta texano è (finalmente) tornato grande e per farlo – paradossalmente – ha scelto un film girato in Europa. Il suo nuovo lavoro, infatti, s’ispira ...

Torna la grande lirica alla Spezia con La Traviata : Questa sera alle ore 21,00 andrà in scena al Teatro Civico della Spezia l’Opera “La Traviata” di Giuseppe Verdi su