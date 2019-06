Torino | si lancia dalla finestra della Questura | la fuga in un video

corriere

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Appena finito l’interrogatorio, e poco prima di essere sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, l’uomo balzasedia e sidagli uffici di via Tommaso Dorè

VodafoneIT : Vodafone lancia, prima in Italia, il 5G su rete commerciale: da oggi disponibile a Milano, Roma, Torino, Bologna e… - Corriere : Si lancia dalla finestra della Questura: la fuga dell’uomo in un video. Ricercato in t... - CorriereTorino : Si lancia dalla finestra della Questura: la fuga dell’uomo in un video|Guarda -