Torino | durante un interrogatorio pusher salta da finestra e fugge

Le persone che causarono il panico in piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions League del 2017 sono state condannate a 10 anni di carcere : Le persone che il 3 giugno 2017, durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, scatenarono il panico in piazza San Carlo a Torino sono state condannate a 10 anni di carcere per omicidio preterintenzionale, lesioni, furto

Torino - scoppia la rissa durante l’allenamento : il portiere insulta il centrocampista - poi gli spintoni in mezzo al campo : Periodo delicato per il Torino, che si gioca l’accesso in Europa Leauge a tre giornate dalla fine. La tensione in casa granata, probabilmente, si è fatta sentire nel corso di un allenamento al Filadelfia, quando il portiere Sirigu se l’è presa con il centrocampista Rincon, urlandogli qualcosa come “non fai un caz…”. I due sono arrivati a contatto, in mezzo al campo, prima che Moretti e De Silvestri non portassero ...

Denunciate per aver chiamato Salvini “fascista” durante un comizio a Torino : Due giovani attiviste sono state Denunciate per vilipendio per avere dato del fascista al vicepremier Matteo Salvini, durante un comizio a Torino, in vista delle elezioni regionali. Il centro sociale Askatasuna, di cui fanno parte le due ragazze, attacca Matteo Salvini su Facebook: "Un pallone gonfiato".Continua a leggere

Torino - presi i ladri che durante i furti scattavano foto ai proprietari che dormivano : Presa una banda di ladri accusata di aver commesso 79 furti in abitazioni tra Asti, Torino e Cuneo. Come "ricordo" della serata, spesso i ladri fotografavano le vittime a letto mentre dormivano. “Sono fissato, sono entrato dentro e ho fatto le foto della figlia”, così diceva dopo un furto il capo della banda.Continua a leggere

Torino - vede buca in strada durante passeggiata : 22enne prende gli attrezzi e la sistema : L'apprezzato gesto di un ragazzo piemontese di 22 anni residente a Ciriè, nella città metropolitana di Torino. durante passeggiata domenicale si è imbattuto nella buca, è tornato a casa a prendere gli attrezzi e l'ha riparata da solo. "È la mia città, è come se avessi aggiustato qualcosa in casa", ha spiegato il giovane .Continua a leggere