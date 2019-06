Accusato di stupro si lancia dalla finestra della questura e fugge durante l’interrogatorio

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Ha fatto un volo di quattro metridi Torino poi, "miracolosamente", si è alzato in piedi un po' tramortito e si è dato alla fuga verso la stazione di Porta Susa. E' caccia all'uomo da due giorni nel capoluogo piemontese, dove il 35enne gabonese Lay Moussa è riuscito in modo rocambolesco a far perdere le sue tracce.Dopo essere stato fermato l'uomo lunedì è stato posto sotto interrogatorio in relazione a un episodio di violenza sessuale denunciato da una donna, che agli agenti aveva raccontato di essere stata offerta come pagamento in cambio di droga da un'altra donna, che l'aveva sequestrata. Una vicenda dai contorni mai chiaramente definiti ma che ha visto la squadra mobile proseguire nelle indagini, puntando a identificare i due uomini che avrebbero abusatodonna sequestrata. Uno dei due è Lay Moussa.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...