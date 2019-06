Tiro a volo | Giochi Europei Minsk 2019 | i convocati dell’Italia Si punta su Grazini e

oasport

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Per ilinternazionale è il momento di tornare in pedana a sbriciolare piattelli. Inizia la lunga volata verso i Mondiali di Lonato, che si terranno a inizio luglio, ma prima ancora vi saranno idi; dove ci sarà la possibilità di ricercare la carta olimpica in previsione di Tokyo 2020. Un momento delicato quindi che apre la calda estate di Trap e Skeet. Proprio quel Trap dove, al maschile, l’Italia è alla caccia degli ultimi due pass per completare il contingente che poi volerà in Giappone a caccia degli allori a Cinque Cerchi. Gli azzurriper l’evento in terra bielorussa sono complessivamente 8, ecco quali: TRAP Maschile Valerio, Giovanni Pellielo Femminile Jessica Rossi, Silvana Stanco SKEET Maschile Riccardo Filippelli, Gabriele Rossetti Femminile Diana Bacosi, Chiara Cainero Clicca qui per mettere “Mi ...

