«The Voice 2019» - Carmen Pierri : «Male che vada faccio il medico» : The Voice 2019: Carmen PierriThe Voice 2019: Carmen PierriThe Voice 2019: Carmen PierriThe Voice 2019: Carmen PierriThe Voice 2019: Carmen Pierri«Sta succedendo tutto così velocemente, sembra tutto un sogno». Carmen Pierri fatica a contenere l’euforia di chi ce l’ha fatta, di chi ha un sacco di energie per dimostrare di avere tanto da dire. Poche ore prima della nostra telefonata era a Milano, dove ha vinto il titolo di campionessa ...

Freccero guarda a The Voice 2020 : «Simona la vorrei alla conduzione anche l’anno prossimo. Ho in testa la nuova giuria» : Carlo Freccero “Lo spettacolo finale di The Voice toglie tutti i complessi d’inferiorità di Rai verso Sky: abbiamo dimostrato che anche noi possiamo giocare nel girone della contemporaneità e della assoluta avanguardia”. A parlare, il giorno dopo la finale del talent show di Rai 2, è il direttore Carlo Freccero, che traccia un bilancio a detta sua “molto positivo” dell’edizione condotta da Simona ...

The Voice of Italy - Carlo Freccero entusiasta : "Sì al bis di Simona Ventura e ho già in mente la nuova giuria - ma non dipende da me..." : The Voice of Italy si è concluso ieri sera e il direttore di Rai 2 Carlo Freccero manifesta il proprio entusiasmo per l'edizione 2019 in una intervista concessa ad Antonella Nesi per AdnKronos. "Lo spettacolo finale di The Voice toglie tutti i complessi d'inferiorità della Rai verso Sky: abbiamo dimostrato che anche noi possiamo giocare nel girone della contemporaneità e della assoluta avanguardia" ha dichiarato il direttore, che evoca X ...

Carmen Pierri vince «The Voice» : «Se non sfondo faccio il medico» : Gigi D'Alessio, uno che se ne intende e ne ha «viste e sentite tante» nel corso della sua carriera, non aveva dubbi: «Carmen è la scelta migliore che potessi fare....

Chi ha vinto The Voice 2019 : classifica finale e chi è Carmen Pierri : Chi ha vinto The Voice 2019: classifica finale e chi è Carmen Pierri The Voice 2019 è stata una edizione interessante, totalmente rinnovata in materia di coach e di presentazione rispetto allo scorso anno. Sulle poltrone più ambite dei talent musicali si sono seduti Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio, mentre a condurre le 8 puntate ci ha pensato Simona Ventura, al suo tanto atteso ritorno in Rai. I 4 giudici hanno ...

The Voice of Italy 2019 - vince Carmen Pierri ma non può ritirare il premio : che senso ha? : Carmen Pierri ha vinto The Voice of Italy 2019 ma non ha ancora 18 anni e così non ha la gioia di alzare il trofeo che la consacra miglior voce della sesta edizione del talent show che ha visto il ritorno alla conduzione in Rai di Simona Ventura. La finale in diretta (qui il nostro liveblogging e la recensione) non ha scaldato gli animi, diluita come è stata tra clip inutili e lungaggini indigeribili: una lunghezza che ha finito per ...

Ascolti tv - The Voice chiude in bellezza : la vittoria di Simona Ventura : Il prime time di martedì è di Rai 1 con la miniserie 'Volevamo andare lontano', ma il talent di Rai 2 è cresciuto rispetto...

The Voice 2019 - Finale : Vince Carmen Pierri! : The Voice 2019: Simona Ventura è pronta a guidare tutti i finalisti al verdetto conclusivo. Non manchano le polemiche, che riguardano il televoto. La manche Finale è anche molto surreale, così come la premiazione. Scopriamo perché! The Voice 2019: La prima manche è piena di ritmo ed energia. Anche Arisa duetta con Carmen. Diablo canta “Relax” con Holly Johnson. L’allievo di Morgan sarà il primo eliminato! Finalmente il grande giorno è arrivato. ...